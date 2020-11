Francesca Del Taglia, la FOTO insieme alla persona più importate

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” Francesca Del Taglia ha condiviso uno scatto insieme ad un altro amore della sua vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA DEL TAGLIA (@checcadt)

Francesca Del Taglia, classe 1989 e nativa di Firenze, è nota al pubblico italiano per la sua partecipazione nel 2012 come corteggiatrice a “Uomini e Donne”. Proprio nel parterre del programma ha conosciuto anche Eugenio Colombo che sarebbe diventato il compagno e padre dei suoi figli Brando e Zeno. Sempre con Eugenio apre anche qualche anno fa un’attività di abbigliamento che ha ottenuto grande importanza e molto seguito.

Nel tempo Francesca ha coltivato anche la sua passione per i social, sino a diventare una delle influencer di punta del panorama italiano, al momento la sua pagina Instagram conta 1 milione di follower.

Solo a inizio mese avevamo lasciato l’influencer con uno scatto a dir poco hot: si trattava di un selfie a letto con il marito nudi mentre lui le copriva il seno, lei fissa la telecamera, lui ha il viso rivolto verso di lei ad occhi chiusi. Un’istantanea insieme dopo una notte di fuoco tra i due che però è stata molto apprezzata da chi la segue.

Francesca Del Taglia, la foto insieme ad un altro amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA DEL TAGLIA (@checcadt)

La bella ex corteggiatrice, oggetto per molto tempo di body shaming per il suo peso non troppo conforme ai canoni di oggi che vogliono le donne magrissime, ha superato negli anni queste critiche e oggi è una donna bellissima e sicura di sé. Appare nei suoi scatti infatti in forma con un fisico molto atletico e sempre attenta all’alimentazione.

Nel 2015 Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo hanno il loro primo figlio, Brando, e nel 2018 diventano nuovamente genitori del piccolo Zeno. Ed è proprio con lui che Francesca scatta l’ultima foto che ha pubblicato nella sua pagina Instagram: li troviamo abbracciati a letto addormentati, naso contro naso mentre lei gli stringe il viso con la mano in un gesto di estrema maternità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA DEL TAGLIA (@checcadt)

“L’essenza” scrive lei, non serve nulla di più se non l’abbraccio caldo di una mamma prima di dormire, una domenica passata a coccolarsi insieme vicini e sereni.

