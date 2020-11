GF Vip, Alfonso Signorini scoppia in lacrime in diretta: il motivo è doloroso. Il conduttore di questa edizione del Grande Fratello oggi durante la puntata si è molto emozionato

Siamo alla ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip ed è un appuntamento molto particolare per i telespettatori, ma in particolar modo per i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini ha comunicato ai ragazzi solo la settimana scorsa che il programma verrà prolungato fino al mese di febbraio, una decisione che ha scioccato tantissimo i ragazzi che pensavano di aver quasi concluso questo percorso della loro vita. Alfonso ha cercato di rassicurarli in ogni modo e venerdì sera è entrato nella casa per parlare con ognuno di loro e provare ad infondergli coraggio per restare.

GF Vip, Alfonso Signorini si commuove in diretta: “Grazie di tutte le emozioni”

Alfonso questa sera ha fatto rivedere la clip di quella sera ai ragazzi, e si sono commossi tutti insieme nel rivedersi. Anche Pupo si è complimentato con il conduttore dicendogli che questo programma lo conduce con il cuore, e se non fosse per lui, per le emozioni che trasmette, non sarebbe stato uguale e non avrebbe avuto tutto questo successo.

