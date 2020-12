Gf Vip, Elisabetta Gregoraci accusa Giulia Salemi: “Mandavi messaggi a Flavio”

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci accusa Giulia Salemi: “Eri interessata solo a Flavio, gli scrivevi dei messaggi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

La puntata odierna del Grande Fratello è iniziata col botto. Fra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci sono riemerse vecchie ruggini: l’ex moglie di Flavio Briatore, in settimana, ha rimproverato alla prima di non averla degnata di uno sguardo quando era ospite nel locale dell’imprenditore.

Elisabetta, senza mezzi termini, ha accusato l’influencer di aver tentato di ingraziarsi il favore di Briatore: “Eri molto più gentile con lui che con me, non mi degnavi di uno sguardo“. La Salemi replica: “Tu eri snob, non guardavi in faccia nessuno“.

LEGGI ANCHE> GF Vip, Alfonso Signorini scoppia in lacrime in diretta: il motivo è doloroso

Elisabetta Gregoraci vs Giulia Salemi: “Scrivevi messaggi a Flavio”

Nel corso della diretta del Gf Vip, tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi sono volate accuse pesanti. L’oggetto della contesa sembrerebbe essere il rapporto di confidenza creatosi tra l’influencer e l’ex marito della showgirl, l’imprenditore Flavio Briatore.

La Salemi, spesso in vacanza in Sardegna, era avvezza a frequentare il locale di Flavio Briatore, tanto che quest’ultimo l’avrebbe addirittura invitata a ritornare con i suoi amici. Elisabetta, forse adirata per la confidenza creatasi fra i due, ha accusato la Salemi di essersi comportata in maniera sgarbata: “Quando eri al locale, salutavi solo Flavio e mai me“.

Giulia, tuttavia, ha replicato duramente alla showgirl, asserendo che quest’ultima ha sempre mantenuto un atteggiamento di superiorità, che non le ha permesso di instaurare una sintonia con lei. Ma Elisabetta, non convinta delle parole della Salemi, ha rincarato la dose: “Quando te ne andavi, scrivevi dei messaggi a Flavio“.

L’influencer, di fronte alle accuse della Gregoraci, si è difesa dicendo che quei messaggi erano semplici messaggi di ringraziamento, e che non ci fosse nulla di malizioso da parte sua. Tuttavia, molti sembrano mettere in dubbio le reali intenzioni dell’influencer, a partire dallo stesso Pupo. “E’ più normale salutare il milionario che sua moglie” – ha commentato con ironia.

LEGGI ANCHE> GF Vip, anticipazioni 30 novembre: scontri, sorprese e un attesissimo nuovo ingresso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

L’astio fra le due si è acuito nel corso della settimana, per via della sintonia speciale che sembra essersi creata fra Pierpaolo e Giulia. Archiviata ormai la “non-storia” con Elisabetta, pare che il modello abbia deciso di sfoderare le sue armi proprio con la bella Giulia. Come reagirà Elisabetta?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.