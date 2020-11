Giorgia Rossi: accovacciata e forme in vista, pressing mozzafiato – FOTO

La conduttrice Giorgia Rossi è la protagonista di una scatto a prova di pressing: immortalate in toto le sue forme prosperose.

La giornalista sportiva e conduttrice italiana, Giorgia Rossi, è divenuta celebre in questi anni per la sua professionalità dimostrata giorno per giorno sul campo. Ha esordino sulla rete Mediaset come inviata per la trasmissione Tiki Taka nel 2003. Sebbene, dopo gli studi universitari in giurisprudenza e l’iscrizione all’albo dei giornalisti, abbia eseguito il suo praticantato attraverso alcuni canali come Roma Channel, Sky ed infine su Rai Sport. Oggi, presente in prima linea al programma Pressing Serie A, in onda su Rete 4, è stata immortalata in una posa mozzafiato.

Giorgia Rossi e una posa accattivante a prova di “pressing”

Lo scatto è stato pubblicato sul profilo Instagram di Giorgia circa tre ore fa. I commenti dei fan hanno invaso la pubblicazione inneggiando, e stavolta tralasciando l’ambito calcistico, al suo incredibile aspetto fisico. Infatti, la giornalista sportiva oltre ad essere nota per le sue capacità professionali è una donna dalla bellezza disarmante. Lo dimostra questa ultima foto, in cui è leggermente inginocchiata per accentuare le sue forme, ed al contempo, il suo essere una donna altamente fotogenica.

Ad ogni modo, questo scatto non sembra apparire come l’unico a prova di “pressing“, visto che la bionda presentatrice è solita sfoggiare un outfit che possa mettere in rilievo il suo irresistibile fascino. Generalmente le sue preferenze oscillano da un semplice, ma attillato, tubino nero o bianco. Anche se, negli ultimi giorni, Giorgia ha preferito abiti dalle tinte più disparante.

