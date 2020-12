Grande Fratello Vip, riassunto 30 novembre: entra Malgioglio nella casa. Sorpresa per Maria Teresa Ruta. Discussione tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci

Al Grande Fratello Vip una puntata piena di colpi di scena. Alfonso Signorini ha aperto la serata parlando un po’ con i ragazzi del prolungamento e mandando in onda qualche clip sulle loro reazioni. In seguito una sorpresa per Maria Teresa Ruta, che ha avuto modo di incontrare suo figlio fuori in passerella. Discussione tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi per quello che è successo la settimana scorsa alla fine della puntata, subito dopo le nomination.

Grande Fratello Vip, lite tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

Pagina dedicata a Francesco e Tommaso, e alla crisi di quest’ultimo per l’ipotetica uscita di Oppini dalla casa. I ragazzi hanno sottolineato che, indipendentemente da tutto, la loro amicizia continuerà anche fuori dalla casa. Per Enock è stata una settimana difficile e ha avuto l’opportunità di vedere i suoi nipotini che gli hanno mandato un videomessaggio. Poi la tanto attesa entrata di Cristiano Malgioglio nella casa. Il verdetto ha decretato Enock come eliminato e il ragazzo è stato ben lieto di uscire dopo la sua settimana di crisi.

