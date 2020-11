Nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso Guenda Goria ha avuto l’occasione di rivedere l’ex Telemaco Dell’Aquila, di cui ha parlato all’interno della casa del Grande Fratello

Durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip Guenda Goria si è ritrovata alle strette dinnanzi a insistenti domande riguardo la sua vita sentimentale. Sebbene si fosse dichiarata single Alfonso Signorini riuscì infatti a scoprire l’esistenza di un uomo che sembrava la stesse attendendo fuori dalla casa. Guenda ha così deciso di svuotare il sacco e ha rivelato al pubblico di aver intrapreso una sorta di relazione con Telemaco Dell’Aquila, con il quale ha passato il primo lockdown.

Dopo questa dichiarazione a intervenire fu la moglie dell’uomo che la accusò di avergli rubato il marito. Guenda si difese affermando di conoscere la donna e che i due erano separati ormai da tempo. La concorrente avrebbe voluto che in quest’occasione Telemaco intervenisse a difenderla, ma questo non è accaduto. La figlia di Maria Teresa Ruta ha così deciso di prendere le distanze e di troncare il rapporto una volta uscita dalla casa.

I due hanno avuto modo di incontrarsi per la prima volta a Live Non è la D’Urso dove sono stati rinchiusi all’interno del famoso ascensore per un confronto.

L’incontro tra Guenda Goria e Telemaco Dell’Aquila: “Sono innamorato di lei, però vorrei chiarire”

Una papabile emozione e tensione all’interno dell’ascensore dove Guenda e Telemaco si sono rivisti faccia a faccia per la prima volta. È stata l’ex concorrente del Grande Fratello a prendere parola per prima, sottolineando quanto sia rimasta delusa dal suo comportamento. “Parlando di te ho pensato a quanto tu mi sia mancato e ho vissuto la mia sofferenza nel non aver avuto un segnale da parte tua. Mai” -ha dichiarato- “Quindi voglio chiederti perché sei qui, dopo un mese?“.

Dal suo canto Telemaco ha affermato di non aver gradito alcuni atteggiamenti che Guenda avrebbe avuto all’interno della casa, in particolare nei confronti di Massimiliano Morra per la quale la giovane provava un interesse. “Hai parlato di me sempre in termini affettuosi e ti ringrazio, ma hai fatto cose meno affettuose e per quello non ti ringrazio“, ha sottolineato per poi ribadire quanto sia stato difficile per lui vivere il tutto al di fuori.

Incalzato da Barbara D’Urso Telemaco risponde alla domanda diretta su quello che prova in questo momento per lei. “Sono innamorato di Guenda ma vorrei chiarire alcune cose perché la rabbia non è un interruttore che si spegne così“, ha ammesso. Un amore che è diminuito ma che sembra esistere ancora stando alle sue parole.

Lo stesso sottolinea proprio Guenda che ammette “Ho provato tante emozioni ma la voglia di abbracciarlo è forte“. Tornerà il sereno tra i due o le loro strade si separeranno definitivamente?

