Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 dicembre: il segreto di Marcello

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 dicembre: Federico accetta di parlare con Luciano, ma non riesce a perdonare Silvia. Nel frattempo Marcello…

Roberta è pronta per partire per Bologna. La Venere ha scoperto che il fidanzato Marcello vorrebbe accompagnarla e sogna in gran segreto il trasloco e le nozze. Non sa che Marcello sta riscontrando più problemi del previsto nel realizzare ciò che aveva precedentemente progettato. Dopo aver chiarito la faccenda con Salvatore, che si era inizialmente opposto alla partenza dell’amico, il giovane si è imbattuto in una sua vecchia conoscenza. Si tratta del Mantovano ed il suo ritorno non lascia presagire niente di buono. Nel frattempo Federico ha scoperto tutto riguardo all’identità di suo padre ed è scappato di casa. Il ragazzo non riesce a credere che i suoi gli abbiano mentito per tutto questo tempo. Luciano, disperato, ha chiesto a Vittorio di mettere una buona parola per lui il figliastro.

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 1 dicembre: la supplica di Bill

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 dicembre: il segreto di

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che Silvia è disperata. Grazie all’intervento di Vittorio, Luciano è riuscito a parlare con Federico ed ha finalmente chiarito la situazione. Il ragazzo crede alle sue buone intenzioni ed è disposto a perdonarlo per aver mantenuto il segreto. In fondo anche lui è una vittima di questa situazione. Silvia però non ha scusanti, così come Umberto. Come faranno i due a farsi perdonare?

Leggi anche -> Oggi Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 50 anni, il messaggio di Romina

Sempre dalle anticipazioni, sappiamo che il Mantovano esigerà un’altissima somma di denaro da parte di Marcello; somma che il ragazzo non è certo in grado di pagare. Marcello non saprà come comportarsi né se raccontare tutto a Roberta e chiedere il suo aiuto per pagare il debito contratto con il malvivente.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter