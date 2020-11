Insinna perde un suo caro programma e nel mentre si rifugia nelle braccia della sua compagna, lontano dai riflettori

Flavio Insinna, uno dei conduttori di punta della Rai. Su di lui però negli ultimi tempi girano parecchie voci, per ora non confermate. Ma dalle indiscrezioni trapela che sarebbero tempi difficili per lui.

C’è chi dice, infatti, che potrebbe essere sostituito nel suo celebre programma, Affari Tuoi da un suo caro collega. Di chi sin tratta? Dell’amatissimo Carlo Conti che dopo il successo di Tale e quale show sarebbe pronto a prendere il timone del programma serale dei pacchi.

Su questa possibilità nessuna conferma da parte di mamma Rai. Del resto non si deve dimenticare la difficile posizione del presentatore che dopo lo scandalo degli insulti e di una condotta non propriamente ligia mostrata da Striscia la Notizia è in bilico.

C’è Carlo Conti però che nell’intervista con BlogTv ha confermato la conduzione di Affari Tuoi nella versione serale, subito dopo il tg1 nel sabato sera.

Insinna e Adriana, lontano dal gossip

E come si consola Flavio Insinna? Con la sua dolce metà. Si tratta di Adriana Riccio, una dona che lo ha reso felice ma che non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo.

Lei infatti è una grandissima campionessa di arti marziali, oltre che istruttrice di taekwondo, molto talentuosa. Si è aggiudicata anche la medaglia di bronzo ai Mondiali in questa disciplina. Una vera sportiva che nulla ha a che spartire con la televisione dalla quale vuole rimanere lontana.

Flavio Insinna e Adriana Riccio si sono conosciuti nel 2016 e da allora formano una coppia molto affiatata che vive il suo amore lontano dal gossip e dai riflettori.

E proprio Affari Tuoi, il programma dal quale Insinna è stato spodestato con l’arrivo di Carlo Conti è stato galeotto per il loro incontro. Adriana partecipava infatti come concorrente e per loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

