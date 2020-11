Iva Zanicchi, si confessa dopo la malattia: “Non è tutto rose e fiori”

La cantante Iva Zanicchi dopo la malattia che l’ha coinvolta e il lutto dell’amato fratello, si confessa sulle sue condizioni di salute attuali

Come ben sappiamo Iva Zanicchi è stata pesantemente colpita dal Covid che ha contratto durante una festa di famiglia come lei stessa ha avuto modo di raccontare. Per lei sconfiggere il virus non è stato facile, e se inizialmente sembrava che la situazione non fosse così allarmante poi è precipitata tanto da ritenere necessario il suo ricovero in ospedale per diverse settimane.

Dopo un lungo ricovero il ritorno a casa, anche se le se condizioni non sono ancora delle migliori. Poi la nuova tragica notizia: suo fratello che, insieme alla cantante e all’altra sua sorella, si era contagiato nello stesso modo è poi deceduto. Un evento davvero tragico che lei stessa ha voluto ricordare con parole davvero toccanti sui social.

“Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio”, ha scritto Iva Zanicchi a corredo di questa foto condivisa sulla sua pagina Instagram, parole piene d’amore che spiegano bene quanto il rapporto che c’era tra la cantante e suo fratello era davvero immenso.

Iva Zanicchi racconta come è la sua vita ora dopo il Covid

Lei non ha mai nascosto le difficoltà fisiche della ripresa. “Ho preso a sberle il Covid, ma son distrutta – ha raccontato Iva a Libero Quotidiano subito dopo il suo ritorno a casa. Il Covid ha toccato da vicino diversi personaggi dello spettacolo, i casi più noti sono quelli di Ilary e Totti, Federica Pellegrini, Carlo Conti e Gerry Scotti. Nessuno è immune al virus che può colpire con una ferocia inaudita.

La cantante aveva fatto sapere quelle che erano le reali conseguenze che il virus aveva provocato sul suo fisico. Iva assume ancora cortisone e le sue corde vocali assomigliano a quelle di un’adolescente con la voce stridula. E’ provata anche a livello psicologico, il virus debilita ma attacca anche dall’interno.

Intervistata qualche giorno fa da TvMia Iva Zanicchi così parla della sua attuale condizione di salute: “Ancora porto addosso gli strascichi della polmonite che mi ha provocato. Ora che sono a casa sto prendendo tutte le medicine che mi hanno prescritto i medici perché non è che sia tutto rose e fiori”.

