Juliana Moreira prende il sole e si scopre tutta, uno spettacolo-FOTO

Juliana Moreira nostalgica dell’estate, condivide una foto in cui appare comoda seduta su un amaca con il mare alle spalle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

La Moreira bellissima in versione estiva sull’amaca e il mare alle spalle, che spettacolo, la foto che ha pubblicato fa sognare. Nella didascalia scrive:”Momento nostalgia…riportami lì. Buona notte ragazzi. Guardo i miei ricordi belli per sognali stanotte. Ho bisogno di sole”. Nonostante però la nostalgia per il caldo dell’estate, la Moreira ha già preparato l’albero di natale insieme alla sua famiglia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Omicidio Monza, fermati due minorenni: avrebbero agito per vendetta

Le numerose collaborazioni di Juliana Moreira e Edoardo Stoppa, i due sono super richiesti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

La Moreira sta facendo da Ambassador a diversi marchi in questo momento, anche con il marito Edoardo Stoppa. Li abbiamo visti settimane fa essere i testimonial di Casa Baldiflex per i materassi. Ma anche per il gioco che allena da casa le persone, Ring Fit Adventure. Più recentemente abbiamo visto invece la Moreira posare per uno scatto in tenuta da operaio e con la cintura piena di Sigill per aggiustare tutto.

Infatti la showgirl è anche testimonial del marchio Sigill. Qualche giorno fa ha anche pubblicizzato la LEGO per un’iniziativa solidale, infatti essendo lei e Stoppa gli ambassadors del progetto BuildTo Give, la Moreira ha mostrato di cosa si tratta. In pratica l’obiettivo del progetto come spiega la showgirl, è di donare nel periodo natalizio un sorriso ai bambini che ne hanno bisogno regalando loro proprio un set LEGO. Il modo per supportarli è costruire una decorazione natalizia con i mattoncini LEGO che si ha in casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Scambio di salme in obitorio, i Carabinieri fanno irruzione al funerale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

Bisognerà poi condividere la foto inserendo l’hashtag BuildToGIve e taggando la pagine legoitaly_official e poi taggare anche Juliana.La costruzione fatta dalla showgirl con la sua famiglia rappresenta un cuore. Una bellissima iniziativa quella pensata con i LEGO e che fa davvero onore agli ideatori, perché cosa c’è di meglio che sponsorizzare un marchio facendo del bene.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.