Laura D’Amore, dècollète e sguardo accattivanti: eleganza raggiante – FOTO

“Un posto al sole” speciale per Laura D’Amore, ammirevole agli occhi dei follower. Eleganza indiscutibile per la influencer

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Un mix di eleganza e intelligenza “bussano” continuamente alla porta di una meravigliosa Laura D’Amore. Il cognome che porta alle spalle rispecchia alla grande ciò che i follower provano per lei.

Lo spunto per la sua incredibile ascesa nel mondo dello spettacolo è tutto merito di Laura Chiatti, grande fan e amica della web influencer. Così la protagonista social, indiscussa del momento ha trovato uno stimolo in più per far rendere al meglio la propria visibilità, tra le Big del suo mondo. Ha un curriculum di tutto rispetto, quasi internazionale oseremmo dire. Il merito è sicuramente frutto di uno studio “matto e disperatissimo” nell’estendere la conoscenza alle lingue.

L’amore per i viaggi, per Laura si è trasformato in un lavoro mozzafiato, in qualità di Hostess di volo per “Alitalia”. Nel tempo libero adora ascoltare la musica e fare sport. Ma i follower oggi l’hanno imparata ad apprezzare e ammirare in tutta la sua inarrivabile semplicità e umiltà, come si può evincere da un volto dipinto di purezza

Laura D’Amore, eleganza e fascino oltre confine: bellezza luminosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Nella vita di Laura D’Amore non c’è solo la capacità di rendere costruttiva ogni curiosità inesplorata. L’intelligenza unica e la cultura si sposano bene con l’intraprendenza e il coraggio di una donna dal fascino “immortale”.

Così, Laura si è guadagnata la sua “fetta” di ammirazione, che non l’abbandonerà mai ad un destino avverso. La bellissima hostess dell’Alitalia, lontano dalle faccende lavorative trova sempre il tempo di rilassarsi, mettendo in risalto un’altra peculiarità del suo inestimabile repertorio.

Si tratta di un’eleganza “fuori dal comune”, intercettata da uno sguardo incantevole e profondo, deliziato da due occhi stupendi. La purezza d’animo interiore, inoltre è la dimostrazione fisico-estetica di un dècollète “mondiale”, adornato di forme “rocciose”, possenti e nascoste dietro ad un vestito grigio, brillantinato.

LEGGI ANCHE —–> Laura D’Amore, abito pazzesco e curve da sogno: da togliere il fiato – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌺LAURA D’AMORE ®🌺 (@lauradamore_)

Insomma un caposaldo della moda che affascina i sogni “rilassanti” di Laura D’Amore, costantemente abbagliata dal sole e apprezzata dagli innumerevoli ammiratori, incantati da una signorilità raffinata che non ha eguali

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter