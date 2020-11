Diego Armando Maradona, la figlia Dalma in lacrime dopo l’omaggio del Boca Juniors

La figlia di Diego Armando Maradona, Dalma, è scoppiata in un pianto commosso dopo il gesto dei giocatori del Boca Juniors durante la sfida contro i Newell’s Old Boys.

Il weekend calcistico appena conclusosi è stato interamente dedicato al ricordo di Diego Armando Maradona, deceduto mercoledì in Argentina. A celebrare il Pibe de Oro non è stato solo il Napoli ed il mondo del calcio, ma lo sport ed il mondo intero. Tra gli omaggi più commoventi quello dei giocatori del Boca Juniors, squadra in cui Maradona ha militato. Dopo il gol dell’1-0 di Cardona, tutti i giocatori sono andati sotto il palco, dove abitualmente Diego seguiva le partite del club, ed hanno iniziato ad applaudire stendendo una sua maglia a terra. Un gesto che ha commosso molto la figlia Maradona, che si trovava allo stadio, scoppiata in lacrime.

Diego Armando Maradona, la figlia in lacrime dopo il commovente gesto dei giocatori del Boca Juniors

The raw emotion of Dalma Maradona, Diego’s daughter, upon receiving an ovation from Boca Juniors after scoring the game’s opening goal. 💙💛💙pic.twitter.com/i7ScvTQcAh — Nico Cantor (@Nicocantor1) November 29, 2020



Un pianto che ha commosso il mondo intero quello di Dalma Maradona, la figlia di Diego Armando, scoppiata in lacrime dopo l’omaggio dei giocatori del Boca Juniors durante il match contro i Newell’s Old Boys, entrambe società in cui il Pibe de Oro ha militato in carriera. Al minuto 12’ Cardona ha sbloccato il punteggio con una punizione dal limite e, subito dopo il gol, è corso insieme ai compagni di squadra sotto il palchetto, dove sedeva la figlia di Diego, ed ha iniziato ad applaudire stendendo sul terreno di gioco una maglia del Diez. Il gesto in memoria della leggenda calcistica che ha enormemente commosso Dalma che non ha retto ed ha pianto.

Anche al termine del match, vinto dai Xeneizes per 2-0, i giocatori sono andati sotto il palco, dove abitualmente Diego seguiva le partite, ed hanno applaudito con Dalma che ancora una volta commossa li ha ringraziati per l’emozionante omaggio.

Il Boca, squadra a cui Diego era molto legato e con la quale ha chiuso la propria carriera, è scesa in campo con delle maglie speciali in cui campeggiava il nome Maradona, così come aveva fatto il Napoli durante la gara di Europa League contro il Rijeka.

Anche in occasione della sfida di ieri contro la Roma, i partenopei hanno indossato una maglia speciale in versione “argentina” con delle strisce bianco azzurre.