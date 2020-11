Matrimonio a prima vista 2020, Andrea parla della storia con Sitara (Spoiler)

Domani la finalissima della saga di “Matrimonio a prima vista Italia 2020”, ma ormai è noto già come è finita tra le coppie, anche tra Andrea e Sitara

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Pantini ✨ (@giorgia_pantini_fanpage)

La fine del docureality campione di incassi in termini di utenti collegati sul canale 31 del digitale terrestre per vedere “Matrimonio a prima vista Italia 2020” ha battuto tutte le precedenti edizioni. Complice il lockdown forzato ma sicuramente tutte le coppie di quest’anno saranno ricordate per i colpi di scena che ci hanno saputo regalare in ogni puntata.

LEGGI ANCHE -> Matrimonio a prima vista, la grave accusa di Luca a Giorgia (Spoiler)

Domani sarà trasmessa la finalissima dal titolo “Tutta la verità”, uno speciale già disponibile da una settimana su DPlay Plus per gli abbonati, che è stato girato all’ultimo per permettere ai telespettatori di sapere ciò che ne è stato dei ragazzi coinvolti nell’esperimento e che fino all’ultimo hanno lasciato molti con il fiato sospeso.

Andrea e Sitara, “Tutta la verità” sulla fine del loro rapporto