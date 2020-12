Un monolite identico a quello scomparso nello Utah riappare in Europa

Un monolite identico a quello scomparso nel deserto dello Utah, Stati Uniti, è riapparso in Europa. Il mistero continua in Romania.

Giovedì, 26 novembre, uno strano monolite è apparso in Europa, a nord della Romania. La lucida struttura di metallo è stata ritrovata esattamente sulla collina Batcas Doamnei, nella città di Piatra Neamt. Il monolite è stato individuato a pochi metri dal famoso sito archeologico della Fortezza dei Daci di Petrodava, costruita dall’antico popolo tra l’82 a.C. e il 106 d.c. Il ritrovamento dell’oggetto è inspiegabile; e l’estrema somiglianza del pilastro con quello recentemente scomparso nel deserto dello Utah, Stati Uniti, sta scatenando diverse reazioni sui social. Tra i commenti degli utenti c’è chi grida agli alieni e chi grida ai prank di qualcuno, probabilmente ispirato al romanzo fantascientifico di Arthur C. Clarke e al relativo film di Starley Kubrick, “2001: Odissea nello spazio”.

IL MISTERO DEL MONOLITE CONTINUA IN ROMANIA

In Romania, la struttura triangolare ritrovata ha un’altezza di quasi 4 metri. Un lato del monolite si affaccia sul Monte Ceahlau. L’altura, conosciuta anche come Montagna Sacra è una tra le montagne più famose della Romania ed è oggi classificata tra le sette meraviglie naturali del Paese. Chi abbia potuto erigere quel monumento resta ancora un mistero, annunciano gli ufficiali locali. Difatti, secondo quanto ha riferito il funzionario della Neamt Culture and Heritage Rocsana Josanu, la struttura si erge all’interno di una proprietà privata.

Inoltre, il sito archeologico è un’area è protetta: per le istallazioni è necessario chiedere il permesso e l’approvazione ufficiale al Ministero della Cultura.

Fonte Mirror, Dailymail