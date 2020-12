Oggi Ylenia Carrisi avrebbe compiuto 50 anni, il messaggio di Romina

Romina Power e Albano Carrisi piangono ancora la scomparsa della loro primogenita Ylenia. Struggente messaggio della mamma

Oggi ricorre la nascita di Ylenia Carrisi, uno dei tanti misteri irrisolti della storia del nostro paese. Ylenia avrebbe compiuto 50 anni, è scomparsa 26 anni fa in America. Di lei non si è saputo più nulla. Ipotesi che non hanno mai trovato riscontri credibili o sostanziali ne sono state fatte in questi lunghi anni. La madre, Romina Power, per l’occasione ha ricordato la figlia con uno struggente messaggio sul proprio profilo instagram: “I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti. I compleanni riportano i ricordi, tracciano la nostra vita e ci danno un senso del tempo che passa”. Un messaggio che lascia trasparire tutto il dramma vissuto da un genitore, una madre che vede sparire la propria figlia.

Ylenia Carrisi, le speranze di Romina

Poi, però, Romina apre alla speranza proseguendo il suo messaggio: “Tuttavia, su un altro piano, l’eterno presente collega tutte le persone con cui condividiamo una profonda connessione. In quel piano siamo sempre insieme e l’amore che abbiamo provato l’uno per l’altro rimane eterno. Non importa quanto difficile possa essere il nostro Karma, non c’è fine all’amore e questo è ciò che vince alla fine. Possa il nostro amore splendere per sempre”. Un messaggio che non lascia affatto trasparire rassegnazione. Del resto, una madre difficilmente si rassegnerà fino a quando non avrà notizie certe che riguardano un figlio che sparisce senza lasciare nulla. Il padre, Al Bano, è sembrato meno speranzoso e più incline a pensare che la figlia non sia più in vita.

Tuttavia, le ipotesi sono varie e ancora vive. C’è chi pensa sia ancora in vita e si trovi in un convento in Sudamerica, chi invece crede ad un suicidio, chi invece sia stata inghiottita dalle acque gelide del Mississippi.

