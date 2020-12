Oriana Sabatini: la fidanzata di Dybala fa centro. La FOTO esplosiva incanta i fan

La splendida Oriana Sabatini, fidanzata del calciatore Paul Dybala, pubblica uno scatto da censura: il top argentato e lo sguardo ammaliante catturano le attenzioni dei fan. Splendida!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Paul Dybala, oltre ai successi calcistici, può vantare di una vittoria importantissima per quanto concerne la sua vita privata: è la vittoria in amore, accanto alla modella ed attrice Oriana Sabatini. Nell’ultimo scatto postato su Instagram, la bellissima fidanzata del calciatore ha letteralmente stregato tutti: il top argentato, che le scopre l’ombelico, e la sensuale coda da cavallerizza le conferiscono un tocco davvero formidabile.

I followers, di fronte a tanta eleganza, sono rimasti senza parole: solo commenti di apprezzamento e di lode per Oriana.

LEGGI ANCHE> Mercedesz Henger e l’allenamento per i glutei: il VIDEO manda in tilt i fan

Oriana Sabatini: chi è davvero la fidanzata di Dybala

Classe 1996, Oriana Gabriela Sabatini è nata nella città di Buenos Aires, in Argentina. E’ figlia di Osvaldo Sabatini, noto imprenditore, e Catherine Fulop, attrice venezuelana. Inoltre, nei geni della sua famiglia, c’è anche lo sport: è infatti nipote di Gabriela Sabatini, ex tennista argentina.

Oriana ha esordito fin da piccola come attrice, partecipando agli episodi di alcune serie televisive. Il suo ultimo lavoro risale al 2020, all’interno della produzione “God’s Equation”. Ha inoltre intrapreso una carriera come cantante, pubblicando il suo primo singolo, “Love Me Down Easy“, nel 2017.

Dato il notevole successo riscosso in Argentina, la Sabatini ha aperto, nello stesso anno, i tour di Ariana Grande e dei Coldplay. Oriana vanta anche di esperienze di stampo internazionale, fra le quali si ricorda “Aliados”, telenovela argentina prodotta da Cris Morena.

LEGGI ANCHE> Sabrina Salerno, una posa così non si era mai vista prima. Strepitosa | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da の 尺 ノ ム 刀 ム (@orianasabatini)

Dal 2018, la bellissima modella ha una relazione con il calciatore Paul Dybala. I due, sui social, si mostrano sempre affiatati e complici, e colgono ogni occasione per dichiararsi a vicenda l’indiscusso amore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter