Paolo Bonolis, Mediaset lo sostituisce in uno storico programma

Paolo Bonolis fatto fuori da una delle trasmissioni di punta di Canale 5. Torna in primavera ma lui non ci sarà più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Paolo Bonolis è uno dei grandi volti Mediaset, da sempre, fin da quando era ragazzino ha portato in alto i programmi della rete, da Italia Uno all’ammiraglia Canale 5. A parte una parentesi in Rai, Paolo è poi tornato “a casa” e da diversi anni ormai resta fedele al Biscione di Silvio Berlusconi.

Lo attendono tutti con il grande ritorno di Avanti un Altro ma da quello che trapela non lo vedremo in uno storico programma di Canale 5 che nelle ultime edizioni ha condotto proprio lui. Di quale si tratta? Di Scherzi a Parte, uno degli appuntamenti cult di Mediaset che dopo un po’ di tempo ritorna con grande felicità per il pubblico.

È stata Federica Panicucci ad annunciarlo qualche giorno fa nella sua trasmissione Mattino 5. “Scherzi a Parte torna su Canale 5 tra pochissimo” ha detto la conduttrice senza aggiungere altro. Del resto era stata proprio lei tempo fa, nelle sue Instagram Stories, a dire che era stata vittima di uno scherzo da parte della trasmissione che tutti avrebbero visto a breve, senza aggiungere altro. Ma chi ci sarà al posto di Paolo Bonolis?

Paolo Bonolis dice addio a Scherzi a parte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paolo Bonolis (@sonopaolobonolis)

Non ci sarà Paolo Bonolis alla conduzione di Scherzi a Parte, queste una delle notizie bomba che arrivano dall’universo Mediaset. La trasmissione sarebbe dovuta andare in onda nel mese di dicembre, alla fine del Grande Fratello Vip ma visto l’allungamento del programma fino a febbraio 2021 anche l’appuntamento con Scherzi a Parte slitta e pare dovremmo aspettare fino a primavera 2021.

I grandi fan della trasmissione scalpitano per vederlo. Un programma divertente che in questi tempi ci vuole proprio con scherzi esilaranti ai vip. Oltre alla Panicucci si mormora che forse tra le “vittime” c’è anche il giornalista Paolo del Debbio.

Ma alla conduzione chi ci sarà se non Bonolis? Con lui al timone Scherzi a Parte era stato sospeso per via degli ascolti “appena sufficienti”. Si spera che chi lo seguirà riuscirà a fare meglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scherzi a Parte (@scherziapartemediaset)

Tra i rumors compaiono Pio e Amedeo che dovevano essere su Canale 5 con Felicissima Sera, programma annullato per via del Covid-19.

