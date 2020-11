Nell’ultima puntata di Domenica In, Renato Zero ha parlato a lungo di sua moglie Lucy Morante. Il cantante ha raccontato tutta la verità

Cantautore, showman, ballerino e produttore discografico. Un concentrato di energia e fantasia, Renato Zero è spettacolo puro. La sua musica è sublime e i suoi concerti adrenalina. Ora che tutto è fermo, il cantante ha deciso di andare a trovare l’amica Mara Venier nel suo salotto della Domenica. Così tra una chiacchera e l’altra, la star ha raccontato anche dei particolari della vita privata: Lucy Morante, sua moglie, è stata la protagonista della storia.

Renato Zero: cosa ha raccontato della moglie?

Un amore grande che Renato non ha mai dimenticato. Per il cantante Lucy è stata l’unica donna della sua vita, una figura fondamentale e un punto di riferimento. Alla zia Mara, la star ha rivelato che lui e sua moglie si sentono ancora molto, nonostante la loro storia sia ormai finita da anni. Renato Zero e Lucy Morante si sono conosciuti nel periodo di esordio del cantante e per un primo momento i due erano solo amici. Erano gli anni ’70, poi la donna divenne la sua manager e successivamente sua moglie. L’ha definita l’esperienza più bella della sua vita, i due sembra che si amino ancora chissà cosa li ha portati alla rottura.

Intanto da un paio di giorni è disponibile il suo nuovo album Zerosettanta, Renato Zero è intramontabile e insieme a lui anche la sua musica. Non vede l’ora di tornare a dare vita ai suoi spettacoli e il pubblico anche.

