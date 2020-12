Rimedi contro forfora e prurito: come risolvere il problema in modo efficace!

La forfora è un problema che colpisce molte persone. Per riuscire a porvi rimedio è necessario comprendere le cause alla base di questo fastidio. Andiamo a scoprire i possibili rimedi contro la forfora.

La forfora, in poche parole, è una concentrazione di cheratina causata dal processo di rigenerazione del cuoio capelluto. Il fenomeno è creato dai vasi sanguigni che, trovandosi sotto l’epidermide, vanno ad alterare il processo di rinnovamento delle cellule.

Il risultato di questo processo sono quelle tipiche squame di colore bianco talvolta secche, altre grasse. L’età in cui l’incidenza di forfora è maggiore è quella che va dai 10 ai 25 anni.

Cause della forfora

Ad ogni modo, se si è in presenza di un cuoio capelluto secco e, quindi, di forfora secca, il fenomeno si presenterà molto abbondante e spesso accompagnato da prurito. In caso di forfora grassa, si noteranno, invece, crosticine oleose che si staccano dalla cute quando ci si gratta.

Alla base della forfora ci possono essere diverse cause. Ad esempio, le cause più frequenti sono lo stress come anche una disfunzione cardiaca o, infine, intolleranze a determinati cibi. Va da sé, che la comparsa di forfora non va sottovalutata dal momento che può celare problemi ben più gravi.

Venendo ai rimedi, ci sono diversi ingredienti naturali che posso eliminare o, comunque, attenuare il problema. In primis, c’è l’olio ai semi di lino utile per lenire il prurito; l’olio andrà massaggiato sul cuoio capelluto prima di fare lo shampoo.

I rimedi naturali per risolvere il problema

Anche l’olio d’oliva è un buon rimedio e va applicato sul cuoio capelluto e dopo massaggiato, lasciandolo in posa per circa mezz’ora sui capelli avvolti in un asciugamano.

Ancora, per chi soffre di forfora secca, un rimedio efficace è l’aceto e va utilizzato insieme all’acqua calda, effettuando una sorta di prelavaggio ai capelli. In seguito, andrà applicato uno shampoo molto delicato.

La pianta di aloe rappresenta un altro alleato contro la forfora. Si tratta, infatti, di una pianta dai benefici miracolosi di cui sono sufficienti poche gocce di gel.

Se la causa della forfora è un fungo, il limone allora potrebbe rivelarsi un buon rimedio. Anche in questo caso, il succo del limone va massaggiato delicatamente sul cuoio capelluto e lasciato in posa per circa 15 minuti. Trascorso il tempo necessario andrà sciacquato abbondantemente.

La forfora, va detto, può essere causata anche da alcuni errori. Quando si effettua lo shampoo, ad esempio, è bene utilizzare temperature medie, evitando assolutamente temperature troppo elevate. Questo perché il calore stimola le ghiandole sebacee.

Cosa evitare e cosa mangiare

Sempre per questo motivo, bisogna evitare di indossare sciarpe sui capelli, poiché si andrebbe ad aumentare la temperatura del cuoio capelluto. Anche l’uso di lacca e gel può favorire il fenomeno della forfora, per questo bisogna evitare di utilizzarne in gran quantità.

Una corretta alimentazione, poi, può essere un valido alleato contro la forfora. In particolare, vanno favoriti alimenti ricchi di zinco e di vitamina B come, ad esempio, carne e legumi. Da ridurre, invece, sono formaggi grassi e alcool.

In conclusione, quello della forfora è un problema che va correttamente analizzato, individuando le cause alla base della comparsa di questo fenomeno.

