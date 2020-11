Roberto Bolle, il clamoroso annuncio che nessuno si aspettava

Roberto Bolle e la confessione sul suo futuro che spiazza tutti e lascia l’amaro in bocca. Le sue parole lasciano di stucco

Roberto Bolle e l’annuncio clamoroso che nessuno si aspettava. Il noto ballerino ha parlato ai microfoni di Sky e con una sua dichiarazione ha lasciato tutti di stucco. È una delle grandi stelle italiane nel mondo della danza, conosciuto in tutto il pianeta per la sua perfezione, bellissimo e quasi impossibile da raggiungere, fa sognare grandi e piccoli.

L’intervista di Bolle andrà in onda questa sera alle 21 su Sky TG24 e, venerdì 4 dicembre, anche su Sky Arte alle 15.30 e disponibile On Demand. Bolle si è raccontato al vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci in “Roberto Bolle – L’attimo sospeso” per la nuova puntata di Stories, il programma dedicato alle interviste ai grandi dello spettacolo.

Con Sky Bole ha ripercorso tutta la sua straordinaria carriera e ha parlato anche del libro “Parole che danzano”, una sorta di vocabolario ricco di parole e termini che nella sua vita artistica e professionale sono stati fondamentali.

Tutto questo però passa quasi in secondo piano di fronte alla notizia choc che il ballerino ha dato: presto si ritirerà dalle scene.

Roberto Bolle, le sue parole sul futuro spiazzano tutti

Roberto Bolle scherza sul suo futuro ma la notizia che dà ai microfoni di Sky TG24 lascia tutti di stucco: “I ballerini vanno in pensione a 47 anni – ha spiegato -. Io ne ho 45, quindi sto per andare in pensione, andrò in pensione ad aprile 2022”.

Una doccia fredda che nessuno si aspettava. Lui però ha messo i puntini sulle I. All’opinione pubblica può sembrare strano perché a 47 anni si è ancora giovani, ha spiegato, “ma come età tersicorea in realtà non si è più così giovani”, ha sottolineato.

Ecco che così i giochi ormai sono fatti. Un altro anno ancora per godere dei suoi prodigi artistici, pandemia permettendo e poi Bolle appenderà le scarpette al chiodo. E sulla pandemia il ballerino ha espresso un pensiero in questo momento difficile in cui anche il mondo della danza è colpito.

Poi parla della esibizioni vere e proprie, cambiate nella sua essenza, dove viene a mancare il contatto fisico: “Siamo abituati ad avere una fisicità molto importante. Dover rinunciare a questa parte, limitarla al massimo, è necessario ma altrettanto difficile”

