Scambio di salme in obitorio, i carabinieri fanno irruzione al funerale

L’Aquila, sono intervenuti i Carabinieri per bloccare un funerale perché all’interno della bara, chiusa per motivi sanitari, c’era la salma sbagliata

“Questo funerale si deve rifare”. Non siamo dentro il romanzo “I promessi sposi” di Manzoni quando gli scagnozzi di Don Abbondio hanno impedito la celebrazione del matrimonio tra Renzo e Lucia, ma a Pratola Peligna paesino vicinissimo a Sulmona, L’Aquila. Sabato scorso sono intervenuti i Carabinieri per bloccare un funerale perché all’interno della bara, chiusa per motivi di sicurezza sanitaria legati al Covid, c’era la salma sbagliata.

È la triste, e a tratti grottesca, vicenda dell’emergenza Covid-19 che non crea disagi solo in vita ma anche dopo la morte, i problemi legati alle sepolture dei positivi al virus e l’impossibilità di svolgere la veglia funebre come si è sempre fatto sono solo uno dei tanti risvolti critici della pandemia.

Il fatto è accaduto sabato a Pratola Peligna dove i Carabinieri del paese hanno bloccato il funerale di un 61enne del posto, Aldo Di Simone, morto qualche giorno prima per complicazioni derivate proprio al virus.

Ieri pomeriggio la celebrazione corretta

Il signor Aldo Di Simone era stato ricoverato in ospedale a Pescara per problemi cardiaci ed era risultato negativo al tampone di accertamento. I sanitari quindi pensano che sia stato contagiato all’interno del reparto di Cardiologia dell’ospedale Annunziata dove si trovava.

Il funerale dell’uomo era in corso sabato pomeriggio nella chiesa del santuario della Madonna della Libera e i militari dell’Arma hanno comunicato ai pochi parenti riuniti nella chiesa la notizia dello scambio segnalato proprio dall’obitorio della struttura.

Come detto le attuali norme sanitarie imposte da marzo scorso per i positivi al virus prevedono che le salme dei malati siano restituite ai familiari all’interno di bare chiuse per evitare la proliferazione dei batteri.

Per questo motivo nessuno si era accorto dell’errore. La cerimonia è stata subito interrotta e in serata in paese sono stati affissi nuovi manifesti dove veniva annunciata la nuova e corretta funzione religiosa che si è svolta ieri pomeriggio nello stesso santuario.

