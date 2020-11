Zodiaco, i segni che amano il gossip e spettegolare: ti ritrovi tra questi?

Tra i segni zodiacali è possibile individuarne alcuni particolarmente appassionati al gossip e ai pettegolezzi: sembrano essere i loro hobby preferiti

Essere in grado di ascoltare gli altri è una qualità che non tutti possono dire di avere e quasi sempre viene considerato un pregio. Alcune persone sembrano però voler ascoltare i fatti altrui non tanto per dar loro libero sfogo ma per appagare il loro senso di curiosità. A volte potrebbero addirittura andare a riportare quanto saputo a terze parti, spinti da un irrefrenabile voglia di “gossippare”. I pettegolezzi sono pane per i loro denti e per loro conversazioni di questo tipo sono puro divertimento. Scopriamo quali segni, soprattutto tra le donne, rientrano in questa categoria.

I segni zodiacali che amano il gossip

Tra i segni più pettegoli dello Zodiaco troviamo quello del Cancro che si diverte sempre molto a conversare in tal senso. Sebbene cerchi di farlo in maniera discreta, il suo interesse nel voler venire a conoscenza dei fatti altrui è palpabile. Allo stesso tempo è però molto bravo a evitare che sia lui a rivelare troppi particolari della propria vita. Una pettegola sa come districarsi davanti a un “pubblico” curioso.

Poi ci sono i Gemelli che amano socializzare e chiacchierare con gli altri. Questo non significa che si dedicano solo al gossip, anzi, spesso le loro conversazioni vertono sugli argomenti più vari. Da temi importanti a vere sessioni di sfogo personale. Per questo motivo soprattutto le donne del segno dei Gemelli vengono spesso additate come pettegole, perché hanno una naturale predisposizione nell’ascoltare e nel parlare che inevitabilmente le porta a essere coinvolte anche quando si tratta di chiacchiericcio.

In questa categoria troviamo anche il segno del Capricorno che nonostante sia conosciuto per il suo essere schietto e diretto si ritrova spesso a parlare di qualcuno alle sue spalle. Il più delle volte non c’è cattiveria da parte del Capricorno, ma la semplice volontà di intrattenersi.

Infine c’è il Leone che spesso non viene riconosciuto come amante del gossip per la sua furbizia. Questo segno è infatti molto bravo a non farsi scoprire mentre ascolta, riporta, si diverte alle spalle di qualcuno, ma sempre con un dialogo che potrebbe essere definito anche costruttivo. Da questo punto di vista non ha davvero rivali.

