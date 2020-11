Le pagelle e il risultato del posticipo della nona giornata di Serie A Torino-Sampdoria, appena terminato

Si è appena concluso il match tra Torino e Sampdoria. La gara è stata sbloccata da Belotti che al 25′ è stato servito da Singo e ha messo la palla in rete. Il “Gallo” aveva già tentato di portare la sua squadra in vantaggio ma la Var ha annullato per netto fuorigioco. La Sampdoria ci ha provato in un paio di occasioni con Quagliarella ma i padroni di casa hanno mantenuto il risultato invariato durante un primo tempo povero di emozioni.

Torino-Sampdoria, le pagelle e il risultato della partita

Belotti ha festeggiato con il gol la sua 200esima presenza in con la maglia granata in tutte le competizioni. All’inizio della ripresa Ranieri ha effettuato ben 4 cambi e la sterzata è servita perché al 54′ è arrivato il gol di Candreva, che si è trovato a tu per tu davanti a Sirigu e ha insaccato. Al 63′ Quagliarella ha ribaltato il risultato su assist dell’ex Inter, per l’attaccante di Castellammare di Stabia è la rete numero 169 in Serie A. Al 77′ il Toro porta il risultato sul 2-2 con Meite.

Torino (3-5-2): Sirigu 6; Bremer 6,5, Lyanco 6,5, Rodriguez 6 (72′ Murru 6); Singo 7, Meite 7 Rincon 6, Linetty 6, Ansaldi 6 (72′ Verdi 6,5); Zaza 6, Belotti 7. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Izzo, Segre, Edera, Verdi, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Kryeziu, Horvath, Buongiorno. Allenatore: Giampaolo (in panchina Conti) 6

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 7; Bereszynski 5,5, Yoshida 5,5 (46′ Tonelli 5,5), Ferrari 5,5, Augello 5; Candreva 7,5, Ekdal 6 (46′ Adrien Silva 6), Thorsby 5,5, Jankto 6,5 (46′ Damsgaard 5,5); Verre 5,5 (46′ Gabbiadini 6); Quagliarella 7 (82′ Ramirez). A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Adrien Silva, Ramirez, Askildsen, Regini, La Gumina, Tonelli, Gabbiadini, Leris, Damsgaard. Allenatore: Ranieri (in panchina Benetti) 6

Arbitro: Doveri

Reti: 25′ Belotti (T), 54′ Candreva (S). 63′ Quagliarella, 77′ Meite (T)

Ammoniti: Tonelli (S), Lyanco (T), Ferrari (S)

Espulsi: –

MIGLIORE IN CAMPO: Candreva

Fabio Quagliarella ha siglato il gol del momentaneo vantaggio della Samp, ma non ha esultato, in ricordo dello scomparso campione del mondo Diego Armando Maradona.

