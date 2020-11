Usa, subito incidente per Biden: la situazione

Il neo presidente Usa Biden ha subito un brutto incidente, per lui un infortunio al piede destro che lo costringe ad in indossare un tutore

Brutto incidente per il neoeletto presidente degli Stati Uniti, Joe Biden che è caduto mentre giocava con uno dei suoi cani.

Nella caduta Biden si è fatto molto male al piede. Ha riscontrato delle microfratture al piede destro, questo è il referto degli accertamenti medici. Per questo motivo il neo eletto presidente Usa dovrà indossare un tutore al piede dove si è fatto male per diverse settimane. Lo ha reso noto il suo medico personale.

Il presidente uscente, Donald Trump con il quale i rapporti sembrano essere migliorati gli ha mandato gli auguri di pronta guarigione via Twitter: “Get well soon!” ha scritto ovvero”Rimettiti presto!”.

È stato un infortunio che non ci voleva per Biden che ha 78 anni. Il fatto è successo mentre l’esponente democratico giocava con il suo Major, un pastore tedesco adottato dalla sua famiglia. Major non è l’unico cane di casa Biden che accoglie anche Champ, un altro pastore tedesco acquistato.

Molta preoccupazione per Biden che a breve assumerà l’incarico ufficiale da presidente dopo aver battuto alla grande Donald Trump. Lui sarà il il presidente americano più anziano della storia degli States. Anziano, ma a parte il piccolo incidente di questi giorni, in perfetta saluta così come ha confermato il referto comunicato durante la campagna elettorale.

Il lavoro di Biden per la Casa Bianca

Biden e la sua vice Kamala Harris si sono messi fin da subito al lavoro per gli americani, ancor prima di arrivare ufficilamente alla Casa Bianca. Nelle ultime ore hanno scelto lo staff che alla Casa Bianca si dovrà occupare della comunicazione. Si tratta di sette donne che si aggiungono a Jen Psaki, la nuova portavoce.

Tra le nomine Karine Jean-Pierre che sarà la vice portavoce, Kate Bedingfield direttrice della comunicazione, Pili Tobar la sua vice direttrice. E poi Elizabeth Alexander ricoprirà il ruolo di portavoce della futura first lady Jill Biden, Ashley Etienne, invece, sarà la direttrice della comunicazione della vicepresidente e Symone Sanders portavoce della vicepresidente.

Qiueste nomina non sono altro che l’ennesima conferma di come nella presidenza Biden le donne avranno un grande ruolo e una centralità che forse non hanno mai avuto.

Tra le scelte del democratico, infatti, anche quella dell’economista Janet Yellen al Tesoro, di Avril Haines a capo dell’Intelligence e di Linda Thomas-Greenfield come ambasciatrice all’Onu.

