Valentina Vignali torna a stuzzicare le fantasie dei suoi fan. Eccola più bella che mai con un maglioncino viola favoloso che mette in risalto le sue forme!

Super sexy Valentina Vignali con il suo maglioncino viola in pendant con uno splendido trucco lilla. Ancora una volta la cestista fa sognare i fan con le sue forme da capogiro.

Fascino come sempre ammaliante capace di far perdere la testa a chiunque. Lunghi capelli neri e sguardo magnetico, Valentina Vignali sa come stimolare le fantasie di molti uomini.

Nel nuovo post pubblicato su Instagram, la Vignali sfoggia con fierezza la sua V diamantata, valorizzata dalla sua posa sensuale e irresistibile.

Valentina Vignali seguitissima sui social

La Vignali vanta la bellezza di 80 mila followers. Come traspare da tutti i suoi post, ama tantissimo viaggiare e i ritratti.

Valentina Vignali non è nota solo per la sua bellezza, ma anche perché non perde mai occasione per esporsi e far capire il suo pensiero.

Qualche giorno fa, per esempio, ha voluto dire la sua su Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Ospite di Pomeriggio 5, Valentina Vignali, dopo un servizio sulla lite tra la Gregoraci e la Salemi, è intervenuta dicendo di non capire tutto questo interesse delle donne nei confronti di Briatore. La cestita ha poi rincarato la dose, dichiarando che lei Briatore non lo toccherebbe neanche con le mani di un’altra. “Lui non sarebbe buono nemmeno per fare il brodo dato che sta cadendo a pezzi”, parole decisamente pesanti quelle della Vignali che non sono passate inosservate.

In studio, in quel momento, anche Giovanni Ciacci che ha subito colto l’occasione per spendere delle bellissime parole su Flavio Briatore.

Anche la conduttrice Barbara D’Urso non ha perso tempo e ha subito preso le difese dell’ex di Elisabetta Gregoraci, definendolo un uomo molto affascinante.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che in questo momento vive una storia d’amore con Lorenzo Orlandi che ha conosciuto nel 2018.

Entrambi amano moltissimo viaggiare e, infatti, su Instagram non perdono mai occasione per pubblicare foto di gite e viaggi in diverse zone del mondo.

