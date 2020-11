Vittoria Puccini più invecchia e più è bella: sensualità in rosso – FOTO

Le foto di Vittoria Puccini fanno il giro del web, l’attrice è meravigliosa e su Instagram accende gli animi dei fan che la seguono

E’ pronta per un nuovo personaggio, Vittoria Puccini interpreterà Arianna nella serie La fuggitiva. Sarà questa l’occasione per superare una volta per tutti il ruolo di Elisa di Rivombrosa? L’attrice a distanza di anni è ancora ricordata per quel personaggio che l’ha resa famosa, un trampolino di lancio che si porterà dietro per tutta la vita. Oggi la piccola Elisa è ormai una donna e mamma meravigliosa, insieme al suo ex compagno Alessandro Preziosi ha dato alla luce una figlia di nome Elena. I due si conobbero proprio sul set di Rivombrosa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Laura D’Amore, dècollète e sguardo accattivanti: eleganza raggiante – FOTO

Vittoria Puccini: che foto pubblica su Instagram?