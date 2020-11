Wanda Nara, follia pura: tutta nuda sul cavallo – FOTO

Wanda Nara senza freni. La moglie di Mauro Icardi ci regala uno scatto molto spinto nel quale va a cavallo senza nulla addosso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Wanda Nara torna a cavallo e lo fa sempre senza veli. La moglie di Mauro Icardi esagera sempre un gradino di più fino ad arrivare oltre i limiti. Già qualche giorno fa si era mostrata nuda mentre andava a cavallo. La foto la inquadrava a mezzo busto ma non c’era nulla da immaginare. La showgirl non aveva proprio nulla addosso, si copriva il seno con il braccio e con l’altro teneva il suo cavallo.

Un modo per lei di ritornare alle origini. Ci comunica che la foto è scattata a Buenos Aires, la sua città natale e a corredo della foto scrive: “La chica que llego a donde quería llegar 🇦🇷 y de donde nunca se fue” spiegando che la ragazza che oggi è famosissima dalla sua terra non è mai andata via.

Una donna di campagna e che sa stare vicino agli animali ci vorrà dire Wanda, ma come sempre lei lo fa con un modo tutto suo, un modo con il quale sa come catturare l’attenzione e catapultare i suoi follower, 7,2 milioni da tutto il mondo, direttamente sul suo profilo Instagram.

E ieri sera per darci la buonanotte ha postato un’altra foto a cavallo, completamente nuda ma questa volta ha esagerato rispetto alla prima. Per vedere di cosa stiamo parlando vai alla pagina successiva.

Wanda Nara senza freni, addosso proprio nulla