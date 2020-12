120 persone a ballare ad una festa. Multe e chiusura del locale

Locale chiuso a Treviso per una festa con oltre 120 persone all’interno. Sul territorio sono scattate diverse operazioni militari di controllo

Treviso, 120 persone assembrate ad una festa e 15 in attesa di entrare. La scena che i Carabinieri si sono trovati davanti domenica pomeriggio non sarebbe strana in un qualsiasi altro weekend dell’anno ma in piena emergenza sanitaria e con i numeri nelle terapie intensive che stanno salendo vertiginosamente in Veneto, tutto questo lascia molto pensare.

All’arrivo dei militari dell’Arma scattano le multe e il locale, in viale della Repubblica a Treviso, dove ha sede il “Los Zapatas“, viene chiuso per cinque giorni.

A violare le regole il locale le 120 persone ammassate ai tavoli e in pista, senza rispettare il divieto di distanziamento e il numero massimo consentito ai tavoli. La musica a tutto volume e nessuna preoccupazione da parte né dei ragazzi né tantomeno della titolare, una cittadina dominicana trentacinquenne che si è dimostrata indifferente rispetto le normative vigenti.

Negli ultimi giorni è scattata un’operazione congiunta di Polizia, Carabinieri e Vigili nella per controllare il rispetto delle normative anti Covid sul territorio Veneto, ispezionati circa 50 persone e 20 locali pubblici.

Bollettino sanitario nazionale al 30 novembre

Stando alla tabella sanitaria diffusa ieri dal Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 1.601.554 con un incremento di +16.377 unità rispetto alla giornata di domenica. Scendono i soggetti positivi al virus che al momento sono 788.471 (-7.300), così come i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (-9) per un totale di 3.744 unità.

Il numero complessivo delle persone guarite è giunto a 757.507 con un incremento di +23.004 unità, ma nelle ultime ore le vittime totali sono 672, portando il numero complessivo da inizio emergenza a 55.576.

Se però il Friuli, vicino di casa del Veneto, dal 3 dicembre passerà a zona gialla, il territorio della Serenissima nelle ultime ore sta affrontando un bilancio pesante: 71 morti in 24 ore e oltre 2000 contagi che fanno alzare pesantemente la curva dell’Rt, che al momento si stabilizza a 1.2.

