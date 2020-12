Alberto Matano: rivela l’amore ed il suo tallone d’Achille

Il giornalista e sex symbol italiano Alberto Matano si racconta per la prima volta, in serbo due intimi segreti.

Il giornalista e conduttore televisivo del segno della vergine ha sempre mantenuto una certa discrezione per quel che riguardava le sue questioni private. Al primo posto dignità e talento, noto per sua professionalità nel settore, dimostrata fin dalle prime apparizioni televisive. Accattivante e sempre sul pezzo, il conduttore di origini calabresi Alberto Matano non si smentisce. Eppure, dopo anni di interminabile silenzio sulla sua intimità, e dopo aver lasciato tutte le sue fan con il fiato sospeso e soprattutto con una speranza, ha finalmente ceduto confidandosi apertamente.

Alberto Matano cede amorevolmente sulla cara riservatezza

Le dichiarazioni di Alberto alla stampa hanno sorpreso fan ed ammiratrici. Secondo quanto detto dal giornalista sembrerebbe proprio che non sia più sulla piazza e non da poco tempo. Lui stesso ha ammesso di essere in una relazione che lo soddisfa sentimentalmente e che lo aiuta a staccare dagli impegni frenetici che la vita professionale gli impone.

D’altronde, come dargli torno. Questo è stato un anno difficile per tutti e mai come adesso c’è un forte bisogno di dedicare il proprio tempo agli affetti più cari. Infatti, il giornalista televisivo ha aggiunto quanto sia di fondamentale importanza per lui dedicarsi quando possibile alla sua famiglia e ad i suoi nipotini, che si trovano attualmente nella città di Catanzaro. E quindi distante dalla sua routine quotidiana.

L’ulteriore rivelazione che Alberto si è lasciato sfuggire è stata quella sul suo sex appeal. Ovvero, fin da ragazzo, e adesso come uomo, non si è mai sentito così attraente come l’opinione pubblica lo suole definire. Eppure, il suo fascino continua ad ammaliare con decisione. Pare, infatti, che questa considerazione sia frutto di una delusione sentimentale che riguarda soltanto la sua adolescenza.

