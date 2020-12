Alessandra Daddario, una dea delle acque mentre fa snorkeling. I due pezzi del costume da bagno non ce la fano a contenere le forme

Nome e cognome italiani ma icona sexy dell’Oltreoceano. Lei è Alessandra Daddario, nota attrice statunitense molto seguita sui social. Sono 18,2 milioni i follower che la seguono su Instagram sempre ben contenti di approdare sul suo profilo, ricco di immagini bellissime.

La Daddario che ha origini anche italiane, come dice il suo stesso cognome, è nata e da sempre vissuta negli States e qui fin da bambina ha seguito la carriera dello spettacolo. La prima esperienza televisiva l’ha fatta a soli 12 anni in una pubblicità dedicata all’icona per eccellenza dei giochi da bambine, la Barbie.

Poi una volta cresciuta si è fatta sempre più spazio tra cinema e tv arrivando al suo personale successo cinematografico che l’ha consacrata al grande pubblico, nel 2010. È stata tra i protagonisti di Percy Jackson e de sequel nel 2013.

Molto movimentata la sua vita sentimentale con tante storie e flirt che le sono stati attribuiti tra cui anche Zac Efron, lei continua a divertirsi con scatti stupendi che la mostrano nel pieno della sua bellezza e dalle Hawaii fa sognare in bikini.

Alessandra Daddario, in acqua è incontenibile mentre fa snorkeling

Sfondi mozzafiato e da invidia quelli che Alessandra Daddario ci regala su Instagram. Palme, sole, mare, tramonti e paesaggi stupendi. La bella attrice si trova, infatti, alle Hawaii per girare la sua nuova serie tv.

Ma quello che catturano i paparazzi è uno spettacolo straordinario. La sua mise per fare snorkeling lascia senza fiato. Un bikini attillatissimo, striminzito e quasi trasparente.

Due pezzi color carne molto micro. Slip sgambato e corpetto che a mala pena contiene tutto il davanzale. La bella attrice si piega in acqua e tutto esce fuori. Uno spettacolo magnifico che i suoi fan guardano con piacere.

Diversi gli scatti pubblicati da Tgcom24 che immortalano Alessandra Daddario in tutta la sua bellezza. Non ci sono filtri, ma solo pura e autentica visione.

Corpo longilineo, perfetto con una silhouette che fa invidia. Si tuffa in acqua e mostra il suo lato B pazzesco, esce e regala un altro spettacolo, il lato A che è difficile contenere.

