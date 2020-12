Alessandro Gassman, dopo Proietti perde un’altra persona di “famiglia”

Il celebre attore e artista teatrale Alessandro Gassman piange la scomparsa di un’altra persona a lei molto cara

Non è un periodo affatto felice per il celebre attore teatrale e protagonista nella cinematografia italiana, Alessandro Gassman. Conosciuto nel mondo dello spettacolo come uno dei più amati dalla platea, si porta dietro le spalle un nome davvero “pesante”. Ma dall’alto della sua esperienza, finora ha onorato la carriera del padre come meglio non poteva.

Proprio qualche settimana fa, Alessandro, personaggio pubblico molto attivo sui social networkha pianto con dolore e commemorazione le gesta dell'”enorme” Gigi Proietti. Tanti i messaggi di cordoglio per lo showman romano, famoso per le battute e le ironie, ma nel complesso, un artista a tutto tondo, capace di far innamorare chiunque lo avesse visto all’opera.

A distanza di 10 anni dalla scomparsa, Alessandro Gassman “apre” di nuovo il suo cuore, per elogiare le gesta di un’altra persona, a lei molto cara, attore di grandi pellicole come “I soliti ignoti” e “L’armata Brancaleone”: il suo nome è Mario Monicelli

Alessandro Gassman ricorda Mario Monicelli e le sue opere

Noto personaggio della nostra epoca, si è distinto come attore teatrale e protagonista di pellicole avventuriere, che hanno riempito il cuore dei telespettatori, di passione ed emozioni infinite. Alessandro Gassman ha impiegato davvero poco tempo per far valere le sue qualità e raccogliere dunque l’eredità di un “colosso” del mondo del cinema, come il padre.

Dopo aver speso parole di elogio, in memoria di un grande showman come Gigi Proietti, questa volta per Alessandro, il ricordo commemorativo ha bussato alla porta del grande Mario Monicelli.

Celebre regista, a 10 anni dalla scomparsa, il “buon” Gassman non poteva sottrarsi dal rendere onore ad una figura di spicco, vissuta negli anni del padre, nonchè amico e collega stretto. Il regista romano, noto sceneggiatore e scrittore era uno dei massimi esponenti della commedia italiana. Insomma una persona di “famiglia”, nominata la “bellezza” di 6 volte “Premio Oscar” e una di “Leone d’oro” alla mostra del Cinema di Venezia.

La vita privata di Monicelli fu molto travagliata: sia lui che il padre infatti sono rimasti vittime di un suicidio. In particolare il grande Mario, all’epoca del decesso, alle prese con un problema alla prostata, decise di farla finita. In che modo? Lanciandosi dal balcone del quinto piano dell’ospedale, ivi era ricoverato

