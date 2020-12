Allerta alimentare: latte di noto marchio ritirato dal mercato

Scatta l’allerta alimentare in tutta Italia per il ritiro di un lotto di latte tra gli scaffali di una nota catena di supermercati

Una nuova allerta alimentare ci mette in guardia dall’acquisto o dall’uso di un prodotto di uso quotidiano che potremmo avere nelle nostre case. Si tratta di un lotto di latte per il quale è stato emesso un richiamo alimentare.

Il bene di prima necessità è venduto tra gli scaffali di una nota catena di supermercati, un discount che in queste ultime settimane sta facendo parlare molto di sé per via di alcuni articoli griffati che ha punti vendita in tutta Italia.

Il prodotto, come accade quando scattano le allerte alimentari, è stato già immesso sul mercato e per via di alcune caratteristiche non conformi allo standard va assolutamente ritirato, o dagli scaffali dei supermercati o dalle abitazioni per gli utenti che lo hanno acquistato. In quest’ultimo caso i cittadini sono chiamati a restituire il prodotto.

Allerta alimentare: attenzione al latte della Lidl

L’allerta alimentare in questione lanciata come sempre dal Ministero della Salute riguarda un lotto di latte venduto dalla notissima catena di supermercati Lidl diffusa in tutta Italia. L’azienda specifica però che la marca di latte in questione è venduta “in un limitato numero di punti vendita del Nord Italia”.

Il lotto incriminato, il 20288, riguarda il latte intero UHT Milbona della Lidl da un litro, come detto, per via di una potenziale perdita di sterilità delle confezioni.

Come sempre il Ministero chiede a tutti i consumatori di controllare se in casa si possiede una o più confezioni di questo latte ed, in primis, di non consumarlo.

È importante allo stesso tempo di riportarlo al punto vendita nel quale è stato acquistato per chiedere il rimborso anche senza presentare lo scontrino.

