Ambra Angiolini, sexy e raffinata: un sorriso che strega i fan – Foto

Ambra Angiolini audace ed elegante sui social ricorda a tutti l’appuntamento con la serie tv Il Silenzio dell’acqua.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Ambra Angiolini non si smentisce mai. Ancora una volta si mostra in tutta la sua semplicità e raffinatezza in un post di Instagram.

L’ex presentatrice di Non è la Rai nella prima indossa degli occhialoni da vista che mettono in risalto i suoi magnetici e profondi. Nella seconda, invece, sfoggia il suo bellissimo sorriso e indossa un dolcevita raffinato ma molto sensuale e raffinato.

Maglioncino a collo alto di colore bordeaux nelle foto successive che mette in risalto la bellezza dolce e mai volgare.

Ambra Angiolini di nuovo in tv con ll Silenzio dell’acqua

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Nel post l’attrice invita tutti a seguire l’appuntamento de Il silenzio dell’acqua, in onda mercoledì sera alle 21.40 su Canale 5.

Potremo assistere ad una nuova puntata della seconda stagione di una seria che ha rivoluzionato i canoni degli show italiani.

Protagonisti assoluti sono il vicequestore Andrea Baldini (interpretato da Giorgio Pasotti) e Luisa Ferrari (nterpretata da Ambra Angiolini) che condurranno un’indagine per risolvere il caso legato ad un duplice omicidio.

Tutti i personaggi coinvolti nel giallo potranno avere un potenziale movente. Ma chi sarà il colpevole? Gli investigatori dovranno risolvere questo enigma complesso che avrà degli sviluppi davvero imprevedibili.

Nella seconda puntata della seconda stagione, si continuerà ad indagare su Rocco, il maggior sospettato per la morte della madre e del fratello di Giulia. Andrea e Luisa scopriranno che Rocco riceveva soldi da una donna, oltre che avere una pistola nascosta. Tante ombre in questa vicenda: verranno fuori tanti affari loschi anche nella vita delle vittime.

Nella prima puntata, invece, abbiamo assistito al ritrovamento della piccola Giulia nei pressi di un bosco. Subito dopo, la madre e il fratello di questa bambina sono stati assassinati. Una coincidenza alquanto strana.

I sospetti sono ricaduti quasi subito sull’ex marito della vittima, Rocco. Un pugile noto per il suo carattere violento. Il padre Salvatore, però, gli ha fornito degli alibi. Non ci resta che seguire le prossime puntate per saperne qualcosa in più.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Nel frattempo non ci resta che ammirarla in tutta la sua bellezza!