Ambra Lombardo, fondoschiena in primo piano, vestita di bianco è una bomba – FOTO

La modella Ambra Lombardo ha regalato ai fan due nuovi scatti, la troviamo in versione attillata black and white, uno spettacolo

Chi non vorrebbe un’insegnante come lei al liceo? Ambra Lombardo, classe 1986 e ragusana d’origine, infatti insegna al Liceo delle Scienze Umane di Milano ma è anche una modella affermata dello show business milanese calcando importanti passerelle dell’alta moda.

Dopo la partecipazione al Grande Fratello 16 che l’ha vista però uscire subito alle prime puntate, per lei si sono aperte le porte di grandi collaborazioni. Nel 2004 si è classificata anche quarta a Miss Italia, ha avuto la meglio Cristina Chiabotto in quell’edizione, ma Ambra non ha mai smesso di sognare e ora fa esattamente quello per cui ha tanto lottato.

Laureata in archeologia e beni artistici la bellissima modella è al momento single dopo la relazione interrotta con Kikò, ex marito di Tina Cipollari, e trascorre questo nuovo lockdown milanese tra shooting e nuove collaborazioni lavorative.

Ambra Lombardo, di bianco vestita a Tiki Taka

Ambra poche ore fa ha condiviso due scatti sulla sua pagina Instagram da 233mila follower che la vede meravigliosa attillata in un completo gonna a matita e top bianco esplosivo. La modella e insegnante infatti era presente in studio nella trasmissione calcistica Tiki Taka per commentare le ultime partite Milan-Fiorentina (2-0), Napoli-Roma (4-0) e Benevento-Juve (1-1).

Troviamo Ambra stupenda nei due scatti pubblicati, gli abiti ne delineano le forme sinuose e il bianco enfatizza maggiormente il suo incarnato luminoso e i capelli castani che ben risaltano dal contrasto cromatico. Nel secondo scatto la troviamo seduta, mascherina ben posizionata per coprire bocca e naso, ma gli occhi chiari la fanno da padrone, emergono prepotenti come due fari nella notte e rapiscono per la loro forte intensità espressiva.

Un connubio il suo di bellezza e intelligenza davvero forte, che viene commentato quasi ogni giorno sul suo seguitissimo profilo Instagram, anche per le ultime pubblicazioni infatti i commenti sono stati copiosi e gli apprezzamenti non si spiegano. Si tratta infatti di una delle poche donne del piccolo schermo dotata di così tanta sagacia e intelligenza armonizzata in un corpo da modella.

