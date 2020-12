Allenamento a casa: attrezzi fai da te per la tua palestra casalinga

Fare movimento è indispensabile per la nostra salute ed è anche semplice. Perfino in casa. Ecco perché oggi vi proponiamo delle soluzioni per allestire un’efficace palestra casalinga. Scopriamole.

Tante, anche troppe, sono le volte che rimandiamo l’attività fisica per i più svariati motivi. La maggior parte delle volte quello che ci frena, oltre la pigrizia, è la mancanza di attrezzatura.

Fare movimento è però essenziale per i benefici che ne ricava la nostra salute. Quindi non serve spendere cifre folli per attrezzi che inevitabilmente finiranno in un angolo a prendere polvere.

La nostra casa ha già di per sé tutto il necessario per compiere un’attività fisica efficace. Possiamo utilizzare, ma soprattutto realizzare molti attrezzi che possono aiutarci a rimetterci in forma.

Seguendo indicazioni precise possiamo infatti ottenere degli ottimi risultati. Scopriamo insieme i principali attrezzi da realizzare per un allenamento completo!

Attrezzatura per allenamento fai da te

Tra l’attrezzatura indispensabile da avere, troviamo in primis i manubri. Protagonisti indiscussi di moltissimi esercizi sia per la parte superiore del corpo, sia, ad esempio, per aumentare il peso quando si effettuano degli squat. In questo caso, si tratta di un fai-da-te molto semplice.

Manubri. Il metodo più semplice è quello di utilizzare delle bottiglie di plastica. In questo modo avrai la possibilità di utilizzare sia dei pesi più leggeri da mezzo litro, o aumentare fino ad un litro ed un litro e mezzo. Se invece desideri dei pesi ancora più pesanti ed arrivare magari a 3 o 4 kg, puoi riempire le bottiglie di plastica con qualsiasi oggetto hai a disposizione. Legumi secchi, sassi del viottolo sotto casa o sabbia. I sollevamenti con questo metodo risulteranno pratici ed efficaci.

Bilanciere. Per quanto riguarda il bilanciere, ti proponiamo una soluzione molto semplice: vecchie taniche. Ti basterà utilizzare un bastone di scopa e legare le taniche alle sue estremità. Anche in questo caso, se non disponi di taniche, utilizza delle bottiglie e riempile a piacimento, in base alle tue esigenze. Potrà sembrarti arrangiato, in realtà otterrai un bilanciere su cui potrai lavorare in maniera molto proficua.

Un altro oggetto molto utilizzato per gli allenamenti, in particolar modo per quelli a circuito, è la palla medica. Per poterla realizzare, ti basterà procurarti un vecchio pallone. L’ideale sarebbe una palla da basket ma anche una da calcio o da rugby possono andare bene. Una volta trovata, incidi un foro nella palla e riempila in base alle tue esigenze. Puoi riempirla di sassi, di sabbia o di acqua. L’importante è poi richiuderla bene con un nastro resistente.

Sempre più in voga sono poi tutti gli esercizi che comprendono le polsiere e le cavigliere. In questo caso, procurati dei vecchi calzini, riempili di legumi secchi o di sabbia. Annoda l’estremità con un elastico e legali intorno a polsi e caviglie.

Se nelle tue sessioni di workout è previsto invece un sacco da boxe, ti basterà utilizzare dei vecchi vestiti. Prendi come prima cosa dei jeans vecchi, più larghi sono, migliore sarà il tuo sacco. Taglia una gamba del tuo jeans e lega l’estremità finale con uno spago resistente. Ora, prendi qualcosa di duro che possa sorreggere la sacca, come ad esempio un vecchio tubo di plastica. Posizionalo nella gamba del jeans e ricopri tutta la parte circostante di vestiti vecchi che non utilizzi più. Una volta riempito, inserisci all’interno del tubo di plastica della sabbia o, se non ne hai, della semplice terra e chiudi bene l’estremità. Il tuo sacco da boxe è pronto!

Abbiamo detto che allenarsi è fondamentale per la salute. Quindi, anche se a casa, procedi con un allenamento che più ti piace ed utilizza uno di questi attrezzi fai-da-te. Fare attività fisica non sarà mai stato così semplice!

