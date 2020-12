Auto contro la folla, 2 morti e 15 feriti

Germania, un incredibile incidente provocato da un auto ha investito diversi pedoni: il bilancio attuale è di 2 morti e 15 feriti.

Auto contro folla: un incidente avrebbe provocato ingenti danni nella zona pedonale di Treviri, Germania. Un auto avrebbe investito quasi 20 persone; il bilancio attuale è di 2 morti e 15 feriti. La Polizia intervenuta sul posto ha proceduto a tutti i rilievi del caso, quindi capire le dinamiche dell’incidente, anche se un testimone chiave ha riferito quanto visto in quegli attimi di terrore: la macchina aveva una velocità molto elevata tanto da superare decisamente il limite previsto per legge. La zona colpita solitamente era destinata ai mercatini di Natale, ma quest’anno causa Covid-19, non ci saranno le tradizionali bancarelle.

Auto contro folla, il racconto dei passanti

Proceduti gli accertamenti sul posto isolandola, le forze dell’ordine hanno dichiarato: “Abbiamo arrestato una persona e il veicolo è stato sequestrato. Secondo i primi accertamenti, due persone sono morte. Si prega di continuare ad evitare il centro città”. Il veicolo protagonista dell’incidente è stato sottoposto a sequestro e fermata quindi la conducente a bordo della Range Rover scura, almeno queste le informazioni divulgate dal quotidiano locale della zona colpita da questo incidente, la “Trierischer Volksfreund”. Dalle raccapriccianti testimonianze è emerso che la gente volava in aria colpita dall’auto in questione ad alta velocità. Sebbene in molti dicano che l’unica responsabile sia la conducente, arrestata secondo quanto riportato dai media, secondo Focus Online vi erano altre persone in macchina intenti però a darsi alla fuga. Potrebbe essere coinvolto anche un cittadino tedesco di 51 anni, fermato dalla Polizia locale.

Ma al momento, le Forze di Polizia intervenute sui luoghi dell’incidente, non hanno fornito ancora indicazioni sul movente di questo evento tragico.

