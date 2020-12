Beautiful, anticipazioni puntata 2 dicembre: Flo potrebbe sacrificarsi per…

Beautiful, anticipazioni 2 dicembre: mentre le condizioni di Katie si aggravano, Flo ha un’idea che potrebbe salvarle la vita.

Le condizioni di Katie continuano a peggiorare. Bill ha chiesto a Brooke e Donna di raggiungerlo ed adesso l’intera famiglia discute della sorte della Logan. Secondo quanto riportato dai medici, Katie soffrirebbe di insufficienza renale dovuta all’abuso di farmaci anti-rigetto ed avrebbe dunque bisogno urgente di un trapianto di reni. In famiglia si discute su come muoversi: nessuno sa che la voce è arrivata anche a Flo e la ragazza ha avuto un’idea per salvare la vita della zia. Nel frattempo Wyatt e Sally sono prossimi alle nozze. Sally ha finalmente modo di riscattarsi dalle angherie di Quinn e Flo. Peccato che la madre di Wyatt non abbia la minima intenzione di fargliela passare liscia.

Beautiful, anticipazioni 2 dicembre: Quinn non accetta Sally

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Flo si sta tormentando. Appreso del malore della zia, la ragazza è convinta di avere la soluzione a tutti i loro problemi, ma ne è anche terribilmente spaventata. Se donasse uno dei suoi reni a Katie, la zia potrebbe vivere, mentre lei sarebbe con molta probabilità riammessa in famiglia. Sta giusto rimuginando sul da farsi quando qualcuno si siede al bancone del Bikini dove ha ricominciato a lavorare.

Sempre dalle anticipazioni di Beautiful scopriamo che Quinn e Wyatt avranno un aspro confronto riguardo alla decisione del ragazzo di sposarsi con Sally. La moglie di Eric cercherà di mettere in guardia il figlio riguardo al rischio di sposare una Spectra, ma lui si rifiuterà di ascoltarla.

