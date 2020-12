Beba “rompe gli schemi”, la rapper in vasca semi nuda è una divinità – FOTO

Beba esagerata e sempre più sexy su Instagram. Rompe tutti gli schemi e fa il suo exploit come regina della sensualità

È una delle maggiori esponenti del underground rap femminile e anche un’icona di stile. Lei è Rossella Lazzerini, in arte Beba Once o solamente Beba e strada ne farà molta, ne siamo sicuri. Non solo nella musica ma anche sui social e nello spettacolo.

Non è solo bella, giovane, promettente e molto disinvolta. È una bomba di sensualità e piano piano lo sta dimostrando a pieni voti su Instagram. Il suo profilo è già seguitissimo con 656 mila follower che non la mollano. E piano piano la sua audacia sta uscendo tutta fuori. I suoi scatti parlano chiaro. Dal suo modo di vestire, spesso ‘da strada’ con bomber, top sportivi e i pantaloni da palestra, a outfit sempre più sexy.

A colpi di sensualità Beba vuole raggiungere le vette, sicura e decisa della sua strada fin da giovanissima. Il trasferimento a Milano e l’inseguimento di un sogno che diventa realtà. La potremmo definire quasi una nuova Baby K, una delle primissime rap donne al mondo, che ha saputo influenzare mood musicali e di stile.

