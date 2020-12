Belen Rodriguez è attivissima sui social network: la showgirl argentina ha condiviso l’ennesimo scatto da capogiro su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez è una delle donne più belle e sensuali della nostra televisione. La showgirl argentina ha tantissimi fan e ammiratori -non solo nel nostro paese- e sa come deliziarli tramite i canali social. La 36enne è dotata di un fisico pressoché perfetto e le sue curve fenomenali mandano spesso in tilt il web.

Belen, dopo una stagione estiva tormentata dal punto di vista sentimentale (con il nuovo addio a Stefano De Martino), ha trovato finalmente la felicità. La nativa di Buenos Aires sta vivendo un’intensa relazione con Antonio Spinalbese: gli scatti sui social testimoniano la loro intesa. La Rodriguez, tuttavia, continua ad incantare con la sua bellezza: l’ultima foto condivisa su Instagram ha fatto impazzire i follower.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Anna Tatangelo stratosferica, seno da impazzire: boom di visualizzazioni – FOTO

Belen Rodriguez, vestitino floreale: che bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen, nell’ultimo scatto condiviso sui social, indossa un vestitino a fiori molto bello e particolare. L’abito è strettissimo e mette in risalto il suo fisico. La showgirl osserva l’obiettivo della camera con uno sguardo intenso e provocante. Le sue labbra carnose non passano di certo inosservate.

L’immagine ha raccolto in breve tempo 116mila cuoricini e numerosi commenti. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti e di apprezzamenti. Alcuni fan sono letteralmente ammaliati dalla bellezza dell’argentina. “Che donna…signori e signore, nulla da dire. Sei perfetta”, “La tua bellezza esplode ogni giorno di più”, “Bellissima e sensuale”, si legge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Rocío Muñoz Morales, dancing in the dark: il balletto è afrodisiaco VIDEO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen, da diverse settimane, sta postando scatti in cui bacia o abbraccia con passione il suo nuovo compagno. Alcuni follower, tuttavia, invocano ancora un ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter