Benedetta Parodi, il buongiorno più amato dal web – FOTO

Benedetta Parodi dà il buongiorno ai suoi followers: nella foto appare rilassata e serena, un’immagine che non lascia indifferenti i fan: Ziabene colpisce ancora!

Benedetta Parodi è una vera bellezza. La storica conduttrice italiana, regina dei fornelli e amatissima da tutto il pubblico italiano, conquista il cuore dei fan anche sui social. Nell’ultimo scatto appare serena, con un sorriso dolce e rilassato: il buongiorno non lascia indifferente proprio nessuno.

Infatti, guardando i tantissimi commenti che affollano lo scatto di Instagram, si leggono complimenti di ogni tipo: “Bella la nostra Bene” “Che bella Benedetta” sono solo alcuni degli apprezzamenti dei fan, che hanno cominciato la giornata col piede giusto grazie a questo splendido scatto. C’è anche chi si dice entusiasta della sua conduzione di Bake Off, il programma che la Parodi conduce ormai da tantissimo tempo. Venerdì, infatti, andrà in onda la finale: chi sarà il vincitore?

Benedetta Parodi: su Instagram colpisce tutti

In attesa di conoscere i vincitori della prossima edizione di Bake Off, Benedetta si sbizzarrisce su Instagram pubblicando scatti sempre più belli e…appetitosi! Infatti la regina degli show culinari non dimentica i tempi in cui, a Cotto e mangiato, era lei a cucinare e a presentare al pubblico di Studio Aperto i suoi deliziosi manicaretti.

ZiaBene continua a deliziare i suoi fan, sui social e in tv, mostrando gustose e semplici ricette: da leccarsi i baffi! Noi non vediamo l’ora di vedere il prossimo scatto di Benedetta. Intanto ci godiamo il suo splendido sorriso e la sua bellezza invidiabile.

