Brigitta Boccoli e Stefano Orfei: “Abbiamo venduto i gioielli di Moira”

Ospiti a Storie Italiane, Brigitta Boccoli e suo marito Stefano Orfei hanno spiegato il perché della decisione di vendere i gioielli di Moira Orfei. Una scelta difficile per la coppia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brigitta Boccoli (@brillaboccoli)

Le motivazioni che si celano dietro alla vendita dei gioielli di Moira Orfei sono alquanto delicate. Brigitta Boccoli e Stefano Orfei hanno deciso di raccontarle a “Storie Italiane”, programma in onda su Rai 1. I due, parlando della crisi che da tempo ha colpito il circo, avrebbero compiuto una scelta difficile. Tuttavia la decisione – stando alle loro parole – rispecchia il volere della stessa Moira.

LEGGI ANCHE> Brigitta Cazzato, la figlia di Loredana Lecciso: carriera e vita privata

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei: perché hanno venduto i gioielli di Moira?

Come spiegato dalla coppia a “Storie Italiane“, la vendita dei gioielli è semplicemente uno strumento attraverso cui aiutare l’insieme dei lavoratori che fanno capo al loro circo. Tra l’altro, le loro azioni corrisponderebbero al volere della stessa Moira, la quale ha sempre desiderato mantenere il proprio spettacolo a “livelli altissimi“.

“La decisione di vendere i gioielli l’aveva presa già Moira stessa alcuni anni fa“: queste le parole di Brigitta Boccoli. A detta sua, la grande star del circo era ben consapevole dei costi necessari per finanziare l’attività circense. E, in particolar modo, Moira voleva tutelare il suo staff dalla crisi economica, animali compresi.

“Noi, oggi, stiamo portando avanti quella che è stata la sua decisione” – ha ribadito Brigitta, accanto al marito Stefano. Il loro settore, così come tanti altri, è fermo dallo scorso febbraio, e sta riscontrando numerose difficoltà dal punto di vista economico. La messa all’asta dei gioielli di Moira si è dunque rivelata una decisione di vitale importanza.

LEGGI ANCHE> Gianni Morandi critica duramente la moglie Anna: cosa è accaduto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brigitta Boccoli (@brillaboccoli)

Stefano e Brigitta non hanno nascosto le difficoltà nel mantenere i lavoratori, famiglie comprese, e gli animali del circo. Ancora incerta la loro situazione, così come è incerto il fine per il quale verranno impiegati i soldi dei gioielli. “Non sappiamo ancora cosa potremo fare dopo la vendita, lo sapremo a metà dicembre” – hanno ribadito a “Storie Italiane”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.