Caroline Receveur ha mandato i fan in estasi pubblicando una foto strepitosa in cui indossa un costumino striminzito e sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur)

Caroline Receveur è una donna bellissima e affascinante. La classe 1987 è una delle fashion blogger più seguite su Instagram: il suo account vantai infatti ben 3,9 milioni di follower. La 33enne, dopo aver partecipato ad alcuni reality in televisione, ha raggiunto un livello di popolarità esagerato. Diversi marchi e aziende di caratura mondiale vengono sponsorizzate dalla nativa di Épinal.

Caroline, poco fa, ha mandato il mondo dei social in tilt postando una fotografia sbalorditiva. La blogger ed influencer francese indossa un costumino sexy che mette in risalto le sue curve da capogiro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elenoire Casalegno da urlo, camicia sbottonata e scollatura profonda – FOTO

Caroline Receveur esagerata in costume: che curve!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur)

Caroline, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa un costumino striminzito che mette in risalto le sue esagerate forme. Il décolleté, piazzato in primissimo piano, fa impazzire tutti i follower. I suoi tatuaggi accattivanti non passano inosservati. La 33enne cerca di legarsi i capelli e osserva la camera con uno sguardo deciso.

Il post ha già raccolto 83mila cuoricini. “Cosa state cercando?”, ha scritto la blogger nella didascalia utilizzando la lingua inglese. La classe 1987 è dotata di una sensualità fuori dal comune e il suo corpo è semplicemente esagerato. La Receveur non ha soltanto fan francesi, ma ha ammiratori in tutto il mondo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Sara Croce, tutina aderente total gold e sguardo provocante – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caroline Receveur 🦂 (@carolinereceveur)

Caroline, nel corso dell’estate, ha infuocato i social con i suoi magnifici scatti in costume, con décolleté da mozzafiato e gambe da urlo in bella mostra.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter