Cecilia Rodriguez: l’intimo non copre nulla, censura su Instagram – FOTO

Cecilia Rodriguez. La bellissima modella argentina incanta i suoi oltre 4 milioni di follower su Instagram con le sue foto in intimo: un sogno

A casa Rodriguez la bellezza e la sensualità sono proprio dei tratti distintivi. La sorella minore della nota modella e conduttrice Belen, si è conquistata l’ammirazione e l’affetto del pubblico che la segue da tempo con attenzione e curiosità sui suoi canali social.

Cecilia Rodriguez ha quasi raggiunto 4,5 milioni di follower solo su Instagram. Conosce bene i codici dei nuovi sistemi di comunicazione, sa come usare per i suoi fini i social network, diventando reginetta tra le influencer più cliccate nel nostro paese.

Nata in Argentina, sguardo provocante, forme sinuose, colori latini e un sorriso che conquista. Sta riuscendo pian piano a scrollarsi di dosso il marchio di “sorella di…” per spiccare il volo da sola. Basta dare un’occhiata rapida alla sua bacheca Instagra per accorgersi delle numerose collaborazioni pubblicitarie che ha realizzato. Numerosi sono infatti i brand che la corteggiano e la desiderano come volto delle loro campagne ed operazioni di marketing.

Cecilia è stata al centro di numerosi gossip durante la scorsa estate a causa delle fine della storia con il fidanzato Ignazio Moser, ex ciclista su strada e personaggio televisivo. I due si erano conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. Fortunatamente tra di loro è tornato il sereno.

Cecilia Rodriguez in intimo. Un sogno ad occhi aperti

Cecilia Rodriguez appare meravigliosa in una serie di scatti in intimo sul suo profilo Instagram. La modella argentina mostra il fisico statuario coperto da un due pezzi color carne. Ha da poco partecipato ad una campagna pubblicitaria della casa di moda Guess in compagnia del suo fidanzato, Ignazio Moser.

E’ balzata ultimamente sui rotocalchi per una risposta data a un follower. Durante una rubrica lanciata sul suo canale social dedicata ai Q&A (domande e risposte), qualcuno le ha chiesto: “ Ma non sei gelosa che toccano il tuo ragazzo senza maglietta? “

La reazione di Cecilia è stata un po’ aggressiva: “Hai rotto i co*****ni, hai veramente rotto i co*****ni, stavolta te lo dimostro io”, e gesto del dito medio annesso. Probabilmente l’utente in questione ha tempestato più volte la modella con la stessa domanda inopportuna tanto da farle perdere la pazienza.

