Chiara Ferragni dopo la doccia come mamma l’ha fatta: le mani tra i capelli e… – FOTO

L’influencer Chiara Ferragni pubblica uno scatto appena uscita dalla doccia: con l’accappatoio ed i capelli ancora bagnati, la moglie di Fedez è irresistibile

L’influencer Chiara Ferragni, presto mamma-bis, pubblica uno scatto che la ritrae in accappatoio, appena uscita dalla doccia. L’imprenditrice applica ai capelli bagnati una maschera di “Pantene”, marchio per cui è testimonial. Chiara, resa ancora più bella dalla maternità, è sempre attiva quando si tratta di consigliare i suoi followers: con lei, gli utenti hanno appreso come valorizzare la propria immagine, e come prendersi cura di sé.

E non tardano ad arrivare i complimenti: “Bella sia prima che dopo” – le dichiara un fan.

Chiara Ferragni e Fedez: l’asta per aiutare Valentina Pitzalis

L’influencer ed il marito Fedez sono sempre in prima linea quando si tratta di aiutare gli altri. Dopo il lavoro incredibile di raccolta fondi messo in atto per il coronavirus, i due coniugi si sono di recente mossi per aiutare Valentina Pitzalis: la donna, circa 9 anni fa, venne bruciata viva dal suo ex marito, rimanendo sfigurata.

Chiara, in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, ha riferito ai followers di voler aiutare Valentina, così da consentirle di pagare le spese legali ancora a suo carico. A tale scopo – oltre alla donazione personale già elargita dai Ferragnez – la coppia ha pensato di aprire un’asta benefica su eBay.

Chiara e Fedez, attraverso un annuncio su Instagram, hanno deciso di mettere in palio un intero pomeriggio con loro, dichiarando che il ricavato delle offerte sarà interamente devoluto alla causa della Pitzalis. “Sono felicissima e piango di gioia. Sono due persone straordinarie” – ha commentato Valentina, a proposito della coppia.

L’asta si chiuderà fra circa una settimana, e attualmente sono state avanzate ben 159 offerte, per un totale di 11mila euro. Chiara, ancora una volta, ha dimostrato la propria sensibilità nei confronti del prossimo: un bel messaggio per tutti gli utenti che la seguono.

