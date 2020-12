Clizia Incorvaia, la minigonna è troppo corta. Quello che si vede lascia i fan di stucco – FOTO

Irresistibile Clizia Incorvaia: la minigonna sfoggiata su Instagram è fin troppo corta. I fan rimangono di stucco di fronte alla sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Maglioncino blu e gonna a fantasia per Clizia Incorvaia. L’influencer, con un’acconciatura da vera diva, sfoggia su Instagram tutta la propria sensualità. I capelli sono raccolti in un elegante chignon, che riesce ad esaltare le delicate forme del suo volto. La minigonna, fin troppo corta, manda in estasi i followers, che si complimentano con lei: Clizia è una vera e propria esplosione di sensualità!

“Questo stile ti valorizza tantissimo” – le scrive un utente, letteralmente rapito da lei.

Clizia Incorvaia: alcune curiosità su di lei

Clizia Incorvaia si è fatta conoscere dal grande pubblico televisivo tramite la partecipazione a diversi programmi. La modella, nata a Pordenone nel 1980, è altresì famosa per via delle sue vicissitudini sentimentali: ex moglie di Francesco Sarcina, leader de “Le Vibrazioni”, l’influencer ha avuto da lui la sua unica figlia, Nina.

Dopo il diploma, Clizia si è trasferita a Milano per lavorare in diversi programmi, tra i quali “Markette” e “Chiambretti Night“. Nel 2016, la modella ha partecipato come concorrente a “Pechino Express“, in coppia con l’ex marito Francesco Sarcina. I due, che si sposarono nel 2015, ebbero diversi ritorni di fiamma, per poi chiudere definitivamente il loro rapporto nel 2019.

Nel 2020, la Incorvaia è divenuta concorrente del Grande Fratello Vip, pur venendo squalificata nel corso delle puntate, a seguito di una frase inappropriata. Tuttavia, nel corso di questa esperienza, Clizia ha incontrato l’amore: si tratta di Paolo Ciavarro, figlio del più celebre Massimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

La loro love story, cominciata oramai 10 mesi fa, prosegue a gonfie vele, tanto che Paolo ha regalato alla sua Clizia il tanto atteso anello di fidanzamento. Tuttavia, attualmente, la coppia non ha svelato nulla a proposito di un eventuale matrimonio.

