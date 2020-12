Cristina D’Avena sui social annuncia un lutto tremendo – Foto

Cristina D’Avena ricorda sui social un grande attore e doppiatore, colui che fu il suo “padre televisivo” molti anni fa

Cristina D’Avena in lutto. La nota cantante dei cartoni animati piange il suo “papà televisivo”. Con un post molto breve e delle immagini del passato Cristina omaggio Enrico Bertorelli che ci ha lasciati ieri all’età di 78 anni.

La cantante scrive su Facebook e Instagram: “Il mio “papà televisivo” Filippo nella serie “Cristina” è mancato oggi. Mi hai insegnato tantissimo… Sei stata una persona fantastica… Ciao Enrico! 🌹❤️”. Parole semplici per ricordare un grande del cinema, attore e doppiatore.

I due hanno lavorato insieme nella serie televisiva “Cristina”, la seconda fiction interpretata dalla cantante trasmessa su Italia 1 tra l’ottobre e il dicembre 1989, dopo il successo di Arriva Cristina.

La cantante è proprio la protagonista e Bertorelli era il suo papà nella fiction. Lei si divide tra la vita universitaria e la musica e iconiche sono le canzoni interpretate proprio da Cristina D’Avena tra le quali Rimani te stesso, Noi vorremmo e Evviva l’allegria.

Sotto al post della cantante tantissimi messaggi di vicinanza per lei e la famiglia dell’attore.

Cristina D’Avena, il suo addio a Enrico Bertorelli

Cristina D’Avena come tutta l’Italia saluta Enrico Bertorelli, l’attore e doppiatore italiano che si è spento ieri all’età di 78 anni.

Il doppiaggio ha rappresentato gran parte della sua carriera. È ricordato soprattutto per aver dato la voce al cattivo Cell nelle serie animate di culto Dragon Ball Z e Dragon Ball GT.

Bertorelli era un artista della vecchia scuola italiana e tra le altre grandi interpretazioni ha prestato la sua voce anche al commissario Gordon in Batman, di Savio in Hamtaro – Piccoli criceti, grandi avventure. La sua voce è stata anche quella narrante nella serie Piccoli Brividi.

E poi anche personaggi dei videogiochi nei suoi doppiaggi come Warren Vidic in Assassin’s Creed e l’Ambasciatore Udina in Mass Effect.

Per lui anche tanto teatro, cinema e televisione. Un personaggio indimenticabile al quale Cristina D’Avena ha dato risalto anche sui social per ricordarlo nel giusto modo.

