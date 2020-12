Elena Barolo, in coppia con il “nano” sorprende tutti: una favola – FOTO

Elena Barolo in giro per la città raggiante e bellissima. L’ex velina non è sola ma in dolce compagnia

L’abbiamo conosciuta da giovanissima mentre muoveva i suoi primi passi sul bancone di Striscia la notizia insieme a Giorgia Palmas. Lei la bionda e Giorgia la mora. Parliamo delle veline ovviamente e di Elena Barolo. Correva il 2002 quando ha raggiunto il successo la bellissima torinese dai capelli biondi e gli occhi chiari.

Una luce che su di lei non si è mai affievolita anche dopo la fine dell’esperienza da velina. Il suo ingresso nei salotti degli italiani è piaciuto molto e da allora la sua carriera professionale nel mondo dello spettacolo non si è mai sopita.

La Barolo ha avuto diverse esperienze in tv, come presentatrice e attrice, oltre che aver sperimentato anche la conduzione di un programma in radio, tra l’altro in coppia proprio con l’amica Giorgia Palmas della quale ha fatto da testimone di nozze.

E da buona celebrità di oggi è anche molto seguita sui social. Il suo profilo Instagram vanta 260 mila follower. A loro Elena dispensa consigli di moda e design. Oggi è infatti una fashion blogger a tutti gli effetti. Ha aperto anche un suo personale blog dal nome Affaschionate e ha anche creato una linea di vestiti Made in Italy in cachemire, Cachemire Ballerina.

Elena Barolo, a spasso in città con il suo Whisky

Elena Barolo ha due amori. Il suo fidanzato Alessandro Martorana, definito ‘il sarto dei vip’ di cui l’ex velina è felicissima e il suo barboncino Whisky.

Nell’ultima foto pubblicata su Instagram la Barolo è proprio in compagnia del suo cagnolino. Sono a spasso per la città, Milano e sono stati immortalati in una bellissima foto. Lei a corredo scrive “~ il nano ed io. ~” taggando anche il suo fedele amico.

Sì perché come tutti gli amici a quattro zampe dei vip che si rispettano Whisky ha un account Instagram “whisky_barolo” seguito da 1.200 persone. Qui campeggiano le foto del barboncino da solo o in compagnia della sua famosa padroncina, alcune volte vestiti anche uguali.

Nella foto in questione Elena è raggiante. Sarà la leggera aria di maggiore libertà che si respira in città dopo il passaggio alla zona arancione, l’aria natalizia o chissà cosa ma lei è serenissima e sorridente al fianco del suo cucciolo.

Bellissima come sempre indossa una minigonna nera, felpa grigia e stivali alti, sopra il ginocchio, sempre neri. Capelli legati con i ciuffi che le scendono dai lati e piedi un po’ incrociati per la posa. Una favola.

