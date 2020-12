Elenoire Casalegno, poco fa, ha fatto impazzire i suoi follower pubblicando uno scatto da urlo. La conduttrice è sempre più bella ed esplosiva.

Elenoire Casalegno è sicuramente una delle conduttrici più amate dal popolo italiano. La sua carriera è stata fin qui fenomenale: nel 1994 ha debuttato conducendo Jammin; nel 1997 ha affiancato Massimo Lopez e Lello Arena a ‘Scherzi a parte’ e nell’estate del 1997 ha presentato il Festivalbar. Nel 2016 ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip’ venendo però eliminata in semifinale.

La nativa di Savona è seguitissima anche sui social network: il suo account Instagram vanta circa 810mila follower. La 44enne è in splendida forma e le sue fotografie condivise in rete non passano di certo inosservate. Elenoire, poco fa, ha deliziato il suo pubblico con uno scatto estremamente piccante. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Elenoire Casalegno, camicia sbottonata e scollatura profonda: che bomba

Elenoire Casalegno, nell’ultimo scatto condiviso in rete, indossa una camicia a quadroni. La scollatura vertiginosa mette in risalto il suo décolleté. La conduttrice è estremamente sexy e attraente. Il post ha collezionato nel giro di qualche ora già 6mila cuoricini.

“Piove…ci sono persone che adorano la pioggia, altre la detestano. Io sono meteoropatica”, ha scritto la 44enne nella didascalia. Gli utenti stanno commentando con entusiasmo e stanno esprimendo il parere e i rispettivi gusti sulle varie situazioni metereologiche. “A me la pioggia non piace”, “Sono SOLEdipendente”, “Adoro il profumo della pioggia”, ” “Amo il sole”, si legge.

Elenoire, qualche settimana fa, fece impazzire tutti mettendo sul web uno scatto in cui indossa soltanto l’accappatoio. Nei suoi scatti la nativa di Savona si mostra spesso senza trucco e al naturale.

