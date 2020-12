Eleonora Incardona, la posa estrema che non ti fa respirare – FOTO

L’imprenditrice Eleonora Incardona da Milano ha condiviso un nuovo scatto mozzafiato che la ritrae in tutta la sua bellezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

L’ex cognata di Diletta Leotta, Eleonora Incardona, è da poche ore tornata a Milano dopo qualche giorno trascorso a Dubai per progetti lavorativi e dove ha potuto godersi il mare ed il sole del Paese.

LEGGI ANCHE -> Alba Parietti ringrazia l’indimenticabile amico, la moglie sarà gelosa? – FOTO

Non si tratta della classica belloccia con le forme procaci che attrae il web per gli scatti sensuali, ma è anche una donna in carriera con la testa sulle spalle, laureata in Giurisprudenza, con la passione del golf e degli orologi. Lei è infatti un’imprenditrice nel settore dell’orologeria con il progetto “Private Watch Club” e negli ultimi anni il suo intenso lavoro nel settore del lusso si sta facendo strada da solo nei grandi mercati finanziari, sia in patria che all’estero.

Anche sui social però è seguitissima, non solo per la sua vicinanza alla Leotta e la storia che ha avuto con il suo fratellastro da parte di madre, Mirko Manola. 450mila sono i fan che la seguono nelle sue giornate e che commentano sempre con grande affetto le sue stories e i post condivisi.

Eleonora Incardona, la gara sui social con la ex cognata Leotta