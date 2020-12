Elettra Lamborghini, meravigliosa con suo marito sui social: record di likes. La cantante ha fatto impazzire i suoi numerosi fans con l’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Elettra Lamborghini è una delle cantanti più amate del nostro panorama musicale italiano e non solo. Molto seguita in particolar modo dai ragazzi, quest’anno ha avuto l’occasione di farsi conoscere anche da chi non aveva ancora sentito il suo nome partecipando al Festival di Sanremo. La sua posizione in classifica non è stata delle migliori ma la sua canzone si è sentita per tutta l’estate e le ha regalato una bella ventata di popolarità.

Elettra Lamborghini spettacolare nell’ultimo scatto pubblicato da suo marito Nik su Instagram

Per lei è stato un anno importante per tanti versi, sia nel bene che nel male. Qualche settimana fa è convolata pure a nozze dopo quasi un anno di preparativi: probabilmente si aspettava un matrimonio più tranquillo, non in piena pandemia mondiale, ma alla fine ha potuto comunque coronare il suo sogno d’amore insieme al suo amato Nik. Subito dopo le nozze, proprio mentre era in luna di miele, ha subito un lutto devastante: ha perso Lolita, il cavallo che era con lei da ben 21 anni. Non è stato facile superare questo dolore, e la vicinanza di suo marito è stata fondamentale in un momento così difficile della sua vita.

Intanto Elettra e Nik sono sempre più innamorati e felici del loro matrimonio. Le foto che pubblicano sui social ricevono sempre tantissimi likes e commenti di apprezzamento.